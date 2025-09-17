Selton Mello estrela primeiro trailer do novo "Anaconda"

Selton Mello e Paul Rudd (com Steve Zahn e Jack Black ao fundo) em cena de "Anaconda" (2025). Sony Pictures / Divulgação

A Sony Pictures Brasil divulgou nesta quarta-feira (17) o trailer oficial de Anaconda (2025), uma mistura de refilmagem e homenagem ao Anaconda de 1997, que era estrelado por Jennifer Lopez e foi indicado em seis categorias do Framboesa de Ouro, incluindo pior filme, pior diretor (Luis Llosa) e pior ator (Jon Voight).

O novo Anaconda traz no elenco Selton Mello, Jack Black, Paul Rudd, Thandiwe Newton, Steve Zahn e Daniela Melchior. A direção é de Tom Gormican, autor de O Peso do Talento (2022), que também coescreveu o roteiro com Kevin Etten. A estreia nos cinemas brasileiros está marcada para 25 de dezembro — será o Natal da cobra!

Na trama ambientada na Amazônia, Doug (personagem de Jack Black) e Griff (Paul Rudd) são dois amigos que enfrentam uma crise de meia-idade e resolvem realizar o antigo sonho de refilmar Anaconda, que marcou a juventude da dupla. Mas as coisas saem do controle quando uma cobra gigante surge no set de filmagem e eles precisam lutar pela sobrevivência.

Esta mescla de aventura, comédia e terror é o primeiro trabalho em Hollywood do brasileiro Selton Mello. O convite surgiu a partir da repercussão de Ainda Estou Aqui (2024) no Exterior, mas bem antes de o drama dirigido por Walter Salles conquistar o Oscar de melhor filme internacional — as filmagens começaram em dezembro do ano passado e terminaram em fevereiro de 2025. O ator comentou:

— Trabalhar com pessoas que admiro tanto, em uma escala gigantesca que nunca havia visto, foi muito especial. Fui tão bem recebido, me senti tão à vontade, que fez parecer natural essa experiência completamente nova. Meu primeiro filme na língua que costumava dublar durante a adolescência foi algo pessoalmente transformador e muito estimulante criativamente.

Uma curiosidade: apesar de Anaconda se passar na Amazônia, as filmagens foram feitas na Austrália.

Assista ao trailer de "Anaconda":

