Sala Paulo Amorim exibe os filmes gaúchos premiados no Festival de Gramado

A Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, vai exibir a partir desta quarta-feira (10) os cinco filmes que participaram da Mostra de Longas Gaúchos do 53º Festival de Cinema de Gramado, em agosto.
As sessões serão sempre às 19h, até domingo, e devem incluir um bate-papo com pelo menos um integrante da equipe de cada título. Todos saíram da Serra com pelo menos um Kikito debaixo do braço.
Realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a mostra consagrou dois documentários.
Delicado e alarmante ao mesmo tempo, Quando a Gente Menina Cresce, que tem direção de Neli Mombelli e aborda o tema da primeira menstruação, ganhou o Kikito de melhor filme e o troféu do Júri Popular.
Também recebeu dos três jurados — o jornalista Daniel Rodrigues, atual presidente da Associação de Críticos de Cinema do RS (ACCIRS), a atriz e produtora Gabrielle Fleck e a produtora Keyti Souza — uma menção honrosa, para a desenvoltura à frente das câmeras do elenco formado por seis meninas de uma escola municipal de Santa Maria: Alana Matias Quevedo, Ana Julia Freitas Bortolotto, Emilly Louizzi Quevedo de Britto, Isadora de Freitas Nunes, Taiane Noronha da Rosa e Thaila Matias Quevedo.
O comovente Uma em Mil, dos irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert, que trata sobre a síndrome de Down, venceu nas categorias melhor direção, melhor roteiro e melhor montagem (Joana Bernardes e Thais Fernandes). O próprio Tiago tem Down, assim como um parente seu, Cleber Puntel, o Tio Cleber, e ambos são personagens do documentário.
Esses dois filmes eu considero imperdíveis. Também achei bonita a ficção Passaporte Memória, estreia como cineasta do diretor teatral Decio Antunes. Ele fez um ótimo trabalho na direção do elenco — não à toa, Stephane Brodt e Lara Tremouroux levaram os Kikitos de melhor ator e melhor atriz — e é amparado pela poética fotografia em preto e branco de Bruno Polidoro.
Premiado nas categorias de desenho de som (Rodrigo Ferrante e André Tadeu) e trilha musical (por Renato Borghetti), o documentário Rua do Pescador n° 6, de Bárbara Paz, não traz nada de novo em relação às coberturas jornalísticas da enchente de maio de 2024. Pior: além de subaproveitar o conteúdo em áudio, quase todo restrito a acompanhar os créditos finais, abre margem a críticas quanto a uma estetização da tragédia.
Por fim, há Bicho Monstro, ficção de Germano de Oliveira laureada nas categorias de fotografia (Bruno Polidoro) e direção de arte (Gabriela Burck). Este filme parte de uma ideia muito interessante, mas as atuações são muito acanhadas, e os personagens, mal desenvolvidos — parecem figuras de papel e estáticas. Essa impressão é reforçada pelo ritmo extremamente arrastado que faz os 75 minutos demorarem a passar.
Saiba mais sobre os cinco filmes e confira o dia de cada sessão:
Uma em Mil
Representando Guaíba, é dirigido por dois irmãos: Jonatas Rubert e Tiago Rubert. O mais jovem tem Down, tema que o documentário explora a partir da ideia de que "uma em mil" são as chances de uma pessoa nascer com a condição genética. Juntos, os dois tentam entender por que um deles nunca trocou uma lâmpada na vida e acabam descobrindo o que a invenção do rádio tem a ver com a invenção da escada. Sessão nesta quarta-feira (10), às 19h, com entrada franca.
Quando a Gente Menina Cresce
Da cidade de Santa Maria, vem o primeiro longa-metragem do coletivo TV OVO. No documentário dirigido por Neli Mombelli, um grupo de meninas vive a transição da infância para adolescência em uma escola pública na periferia do município. Elas têm entre nove e 12 anos e, ao longo do ano letivo, sentem mudanças no corpo, medos, desejos e vivem a expectativa da chegada da primeira menstruação. Sessão na quinta (11), às 19h, com entrada franca.
Passaporte Memória
A ficção acompanha um emigrante brasileiro que vive em Paris e, após a morte da mãe, retorna à sua cidade natal e se defronta com lembranças da infância durante a ditadura militar no Brasil, repensando sua própria história. O filme marca a estreia na direção de Decio Antunes, diretor artístico da JogoDeCena Companhia Teatral. Sessão na sexta (12), às 19h, com entrada franca.
Rua do Pescador Nº 6
A diretora Bárbara Paz quis prestar uma homenagem às vidas marcadas pela enchente de maio de 2024 no RS. Após a baixa das águas, a equipe do documentário saiu em busca de histórias, memórias "após o fim", encontrando, na Rua dos Pescadores, nº 6, na Ilha da Pintada, uma comunidade ribeirinha profundamente afetada. Sessão no sábado (13), às 19h, com entrada franca.
Bicho Monstro
Primeiro longa-metragem dirigido por Germano de Oliveira, Bicho Monstro mostra um vilarejo rural em que a pequena Ana se impressiona com uma peça sobre o misterioso Thiltapes. O filme também volta 200 anos no tempo, para retratar a jornada de um botânico alemão que ouve uma história sobre esse mesmo animal. Enquanto lidam com dilemas distintos, ambos perseguem a mesma criatura. Sessão no domingo (14), às 19h, com ingressos a R$ 10.
