Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Opinião

Sala Paulo Amorim exibe os filmes gaúchos premiados no Festival de Gramado

Sessões começam nesta quarta-feira (10) e serão sempre às 19h

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS