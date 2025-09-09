Sala Paulo Amorim exibe os filmes gaúchos premiados no Festival de Gramado

Alana e Ana Julia em cena do documentário "Quando a Gente Menina Cresce", de Neli Mombelli. TV OVO / Divulgação

A Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, vai exibir a partir desta quarta-feira (10) os cinco filmes que participaram da Mostra de Longas Gaúchos do 53º Festival de Cinema de Gramado, em agosto.

As sessões serão sempre às 19h, até domingo, e devem incluir um bate-papo com pelo menos um integrante da equipe de cada título. Todos saíram da Serra com pelo menos um Kikito debaixo do braço.

Realizada em parceria com a Secretaria de Estado da Cultura por meio do Instituto Estadual de Cinema (Iecine), a mostra consagrou dois documentários.

Neli Mombelli, diretora de "Quando a Gente Menina Cresce", no Palácio dos Festivais, em Gramado. Cleiton Thiele / Divulgação

Delicado e alarmante ao mesmo tempo, Quando a Gente Menina Cresce, que tem direção de Neli Mombelli e aborda o tema da primeira menstruação, ganhou o Kikito de melhor filme e o troféu do Júri Popular.

Também recebeu dos três jurados — o jornalista Daniel Rodrigues, atual presidente da Associação de Críticos de Cinema do RS (ACCIRS), a atriz e produtora Gabrielle Fleck e a produtora Keyti Souza — uma menção honrosa, para a desenvoltura à frente das câmeras do elenco formado por seis meninas de uma escola municipal de Santa Maria: Alana Matias Quevedo, Ana Julia Freitas Bortolotto, Emilly Louizzi Quevedo de Britto, Isadora de Freitas Nunes, Taiane Noronha da Rosa e Thaila Matias Quevedo.

Os irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert, diretores de "Uma em Mil", no Festival de Gramado. Ticiane da Silva / Agência Pressphoto

O comovente Uma em Mil, dos irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert, que trata sobre a síndrome de Down, venceu nas categorias melhor direção, melhor roteiro e melhor montagem (Joana Bernardes e Thais Fernandes). O próprio Tiago tem Down, assim como um parente seu, Cleber Puntel, o Tio Cleber, e ambos são personagens do documentário.

Esses dois filmes eu considero imperdíveis. Também achei bonita a ficção Passaporte Memória, estreia como cineasta do diretor teatral Decio Antunes. Ele fez um ótimo trabalho na direção do elenco — não à toa, Stephane Brodt e Lara Tremouroux levaram os Kikitos de melhor ator e melhor atriz — e é amparado pela poética fotografia em preto e branco de Bruno Polidoro.

Premiado nas categorias de desenho de som (Rodrigo Ferrante e André Tadeu) e trilha musical (por Renato Borghetti), o documentário Rua do Pescador n° 6, de Bárbara Paz, não traz nada de novo em relação às coberturas jornalísticas da enchente de maio de 2024. Pior: além de subaproveitar o conteúdo em áudio, quase todo restrito a acompanhar os créditos finais, abre margem a críticas quanto a uma estetização da tragédia.

Por fim, há Bicho Monstro, ficção de Germano de Oliveira laureada nas categorias de fotografia (Bruno Polidoro) e direção de arte (Gabriela Burck). Este filme parte de uma ideia muito interessante, mas as atuações são muito acanhadas, e os personagens, mal desenvolvidos — parecem figuras de papel e estáticas. Essa impressão é reforçada pelo ritmo extremamente arrastado que faz os 75 minutos demorarem a passar.

Saiba mais sobre os cinco filmes e confira o dia de cada sessão:

Uma em Mil

"Uma em Mil", de Jonatas Rubert e Tiago Rubert. 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Representando Guaíba, é dirigido por dois irmãos: Jonatas Rubert e Tiago Rubert. O mais jovem tem Down, tema que o documentário explora a partir da ideia de que "uma em mil" são as chances de uma pessoa nascer com a condição genética. Juntos, os dois tentam entender por que um deles nunca trocou uma lâmpada na vida e acabam descobrindo o que a invenção do rádio tem a ver com a invenção da escada. Sessão nesta quarta-feira (10), às 19h, com entrada franca.

Quando a Gente Menina Cresce

"Quando a Gente Menina Cresce", de Neli Mombelli. TV OVO / Divulgação

Da cidade de Santa Maria, vem o primeiro longa-metragem do coletivo TV OVO. No documentário dirigido por Neli Mombelli, um grupo de meninas vive a transição da infância para adolescência em uma escola pública na periferia do município. Elas têm entre nove e 12 anos e, ao longo do ano letivo, sentem mudanças no corpo, medos, desejos e vivem a expectativa da chegada da primeira menstruação. Sessão na quinta (11), às 19h, com entrada franca.

Passaporte Memória

"Passaporte Memória", de Decio Antunes. 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

A ficção acompanha um emigrante brasileiro que vive em Paris e, após a morte da mãe, retorna à sua cidade natal e se defronta com lembranças da infância durante a ditadura militar no Brasil, repensando sua própria história. O filme marca a estreia na direção de Decio Antunes, diretor artístico da JogoDeCena Companhia Teatral. Sessão na sexta (12), às 19h, com entrada franca.

Rua do Pescador Nº 6

"Rua do Pescador Nº 6", de Bárbara Paz. 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

A diretora Bárbara Paz quis prestar uma homenagem às vidas marcadas pela enchente de maio de 2024 no RS. Após a baixa das águas, a equipe do documentário saiu em busca de histórias, memórias "após o fim", encontrando, na Rua dos Pescadores, nº 6, na Ilha da Pintada, uma comunidade ribeirinha profundamente afetada. Sessão no sábado (13), às 19h, com entrada franca.

Bicho Monstro

"Bicho Monstro", de Germano de Oliveira, 53º Festival de Cinema de Gramado / Divulgação

Primeiro longa-metragem dirigido por Germano de Oliveira, Bicho Monstro mostra um vilarejo rural em que a pequena Ana se impressiona com uma peça sobre o misterioso Thiltapes. O filme também volta 200 anos no tempo, para retratar a jornada de um botânico alemão que ouve uma história sobre esse mesmo animal. Enquanto lidam com dilemas distintos, ambos perseguem a mesma criatura. Sessão no domingo (14), às 19h, com ingressos a R$ 10.

