Robert Redford, que morreu aos 89 anos, estrelou clássico dos filmes sobre jornalismo

Robert Redford (1936-2025) em "Todos os Homens do Presidente" (1976), filme de Alan J. Pakula. Warner / Divulgação

Robert Redford, que morreu nesta terça-feira (16), aos 89 anos, construiu uma carreira sólida como ator e diretor. Tornou-se tanto um símbolo de Hollywood quanto do cinema independente — o Instituto Sundance, fundado por ele em 1981, organiza desde 1985 o famoso Festival de Sundance, em Park City, no Utah, Estado onde Redford morava, isolado em um rancho.

No Oscar, Redford foi mais reconhecido como cineasta do que como ator. Ganhou o prêmio de melhor direção por Gente como a Gente (1980) e, por Quiz Show: A Verdade dos Bastidores (1994), concorreu na mesma categoria e também na de melhor filme, por ser um dos produtores. Entre os nove longas-metragens que dirigiu, estão Nada É para Sempre (1992) e O Encantador de Cavalos (1998), pelos quais competiu no Globo de Ouro.

Sua única indicação ao Oscar de melhor ator foi por Golpe de Mestre (1973). Mas não faltam papéis marcantes: o Sundance Kid de Butch Cassidy (1969), o Jeremiah Johnson de Mais Forte que a Vingança (1972), o misterioso milionário de O Grande Gatsby (1974), o íntegro diretor de presídio de Brubaker (1980)...

Para mim, a imagem de Robert Redford foi eternizada em um clássico do cinema político da Hollywood dos anos 1970 e um ícone dos filmes sobre jornalismo: Todos os Homens do Presidente (All the President's Men, 1976), de Alan J. Pakula (1928-1998), disponível na HBO Max e para aluguel digital em Apple TV, Google Play e YouTube.

Esse título ganhou o Oscar nas categorias de ator coadjuvante, para Jason Robards (1922-2000), roteiro adaptado, escrito por William Goldman (1931-2018), direção de arte e som. Também disputou as estatuetas de melhor filme, direção, atriz coadjuvante (Jane Alexander) e edição.

Redford e Dustin Hoffman interpretam, respectivamente, os repórteres Bob Woodward e Carl Bernstein. Sob o aval do editor-executivo do Washington Post, Ben Bradlee (1921-2014) — papel de Jason Robards —, eles investigaram o incidente que ficou conhecido como o Caso Watergate. A apuração jornalística acabou com a renúncia do então presidente dos EUA, o republicano Richard Nixon (1913-1994).

Carl Bernstein (Dustin Hoffman) e Bob Woodward (Robert Redford) em "Todos os Homens do Presidente". Warner / Divulgação

Graças a uma fonte secreta conhecida como Garganta Profunda — mais tarde identificado como Mark Felt (1913-2008), que era diretor-assistente do FBI —, Woodward e Bernstein informaram ao público sobre um esquema de atividades clandestinas e ilegais realizadas por membros do governo Nixon. As ações vieram à tona depois que cinco homens de terno e gravata foram flagrados invadindo a sede do Partido Democrata no edifício Watergate, em Washington, no dia 17 de junho de 1972. O objetivo era instalar aparelhos de escuta e espionagem.

O sucesso do filme, lançado ainda no calor da renúncia de Nixon, que ocorreu em 1974, deu ainda mais notoriedade aos tenazes jornalistas. "É provável que Bob Woodward e Carl Bernstein tenham, após se verem representados em Todos os Homens do Presidente, se olhado no espelho esperando deparar com os rostos de Robert Redford e Dustin Hoffman", escreveu o crítico Marcelo Perrone em Zero Hora, em 2008.

Basta o episódio ser relembrado para brotar no imaginário as cenas da primorosa reconstituição que elevou a ficção ao patamar de registro oficial e definitivo sobre o episódio. Assim como crianças imaginam repetir os feitos de seus heróis na fantasia, Todos os Homens do Presidente ainda hoje estimula gerações de jornalistas a idealizarem um feito como aquele empreendido por Woodward e Bernstein.

O diretor Alan J. Pakula tinha a intenção de usar a própria redação do jornal The Washington Post como cenário, e seus jornalistas como figurantes. Mas, por problemas logísticos, optou-se por uma réplica construída em estúdio. O Post colaborou cedendo documentos, objetos e equipamentos da redação.

À busca pela autenticidade cenográfica somou-se a eficiência de uma narrativa construída sobre um crescendo de tensão e suspense. A representação da figura do Garganta Profunda espelha a habilidade de Pakula em manipular os nervos do espectador. O personagem que se comunica por códigos e circula pelas sombras, representado pela voz do ator Hal Holbrook (1925-2021) e pela sugestão de sua presença, ganha no filme dimensão à altura dos protagonistas.

Todos os Homens do Presidente é antológico desde seus créditos de abertura. O dedilhar na máquina de escrever foi mixado com ruído de tiros, para ressaltar o poder de uma importante arma: a palavra.

