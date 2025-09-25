Leonardo DiCaprio faz o personagem principal em "Uma Batalha Após a Outra" (2025), de Paul Thomas Anderson. Warner Bros / Divulgação

Um candidato fortíssimo para receber muitas indicações ao Oscar de 2026 estreia nos cinemas nesta quinta-feira (25). Trata-se de Uma Batalha Após a Outra (One Battle After Another, 2025), o décimo longa-metragem do diretor e roteirista estadunidense Paul Thomas Anderson.

Seu nome já é recorrente na premiação da Academia de Hollywood. PTA concorreu 11 vezes, por seis filmes diferentes: Boogie Nights: Prazer Sem Limites (1997), Magnólia (1999), Sangue Negro (2007), Vício Inerente (2014), Trama Fantasma (2017) e Licorice Pizza (2021). Nunca venceu. (Confira, mais abaixo, detalhes do histórico do cineasta no Oscar.)

Os críticos norte-americanos estão mesmerizados por Uma Batalha Após a Outra, que estreia nos cinemas de lá nesta sexta-feira (26). David Fear, na Rolling Stone, afirmou que "o thriller impressionante e estrondoso de Paul Thomas Anderson sobre pais, revoluções fracassadas e nossos momentos fodidos é, sem dúvida, o filme do ano".

Para Owen Gleiberman, do Variety, esta é a primeira obra de PTA desde Magnólia que convida o público a adentrar seu universo com a mesma paixão empregada na sua criação.

Na Time, Stephanie Zacharek escreveu que "Uma Batalha Após a Outra se desenrola em um zilhão de direções simultaneamente, a ponto de você não conseguir imaginar como tudo vai terminar. Anderson mantém todas as partes em movimento com destreza, com a ajuda do diretor de fotografia Michael Bauman e do editor Andy Jurgensen" — e, como de hábito na carreira do diretor, observamos um uso criativo e sofisticado de planos, enquadramentos, movimentos de câmera, edição de imagens etc.

Segundo Barry Hertz, do canadense The Globe and Mail, a trama prende o espectador desde o primeiro minuto e, "antes que você tenha tempo de recuperar o fôlego e tentar se desvencilhar da rapidez com que foi levado do ponto A ao B, a viagem acaba e você precisa dar outra volta".

De fato, as duas horas e 40 minutos de duração passam voando porque, fazendo jus ao título, Uma Batalha Após a Outra simplesmente não para (aliás, a música composta por Jonny Greenwood, ora um piano nervoso, ora um delicado violão, também quase não para de tocar, e a percepção de sua onipresença constitui um raro ponto negativo). Trata-se de uma mistura de filme de ação e comédia maluca.

Inclui tiroteios, explosões, fugas pelos telhados dos edifícios, uma sequência antológica de perseguição automobilística em uma estrada no meio do deserto — cheia de subidas e descidas, sol cegante e olhares aflitos pelo retrovisor — e personagens e grupos com nomes exóticos: Ghetto Pat (uma das alcunhas do protagonista interpretado por DiCaprio), Perfidia Beverly Hills (papel de Teyana Taylor, atriz e cantora vista no recente Até a Última Gota), Sensei Sergio St. Carlos (Benicio Del Toro), Junglepussy (Shayna McHayle), os Aventureiros Natalinos e as Irmãs do Castor Valente, freiras que cultivam maconha e ensinam a atirar com metralhadoras nas fictícias Montanhas Chupacabra.

O diretor Paul Thomas Anderson com Leonardo DiCaprio e Benicio Del Toro no set de "Uma Batalha Após a Outra". Warner Bros / Divulgação

A capacidade de entreter o público, a aprovação da crítica e a grife do diretor e do protagonista influenciam bastante as especulações sobre o Oscar, mas há um outro fator importantíssimo: o discurso político, alinhado às preocupações de grande parte da indústria cinematográfica em relação a temas como a ascensão da extrema-direita, a possibilidade do fim da separação entre Estado e Igreja nos Estados Unidos (o presidente Donald Trump já questionou publicamente a laicidade e já emitiu ordem executiva para eliminar o que ele chamou de "viés anticristão" dentro do governo federal), o autoritarismo, o racismo e a xenofobia.

Uma Batalha Após a Outra é livremente baseado no romance Vineland, do escritor Thomas Pynchon, o mesmo autor da história de Vício Inerente. O livro foi publicado em 1990 e se passa em 1984, ano da reeleição de Ronald Reagan à presidência dos EUA. Mas o filme está ambientado nos dias de hoje — portanto, é um retorno de Paul Thomas Anderson ao tempo contemporâneo, o que não ocorria desde Embriagado de Amor (2002), embora o diretor tenha abordado questões atuais nas suas narrativas situadas no passado. E PTA reflete, em uma realidade alternativa, a divisão alarmante do país, onde ideias absurdas vem sendo normalizadas e onde a violência é uma resposta cada vez mais recorrente.

A nova Chase Infiniti interpreta Charlene/Willa no filme "Uma Batalha Após a Outra". Warner Bros / Divulgação

Desde o início de Uma Batalha Após a Outra, é inevitável enxergar paralelos entre o que se vê na tela e o que acontece nos EUA sob o comando de Trump, incluindo as ações para calar as vozes contrárias ao governo. Na sequência de abertura, o personagem de Leonardo DiCaprio é um dos guerrilheiros de um grupo rebelde, o French 75, que invade um centro de detenção na fronteira com o México para libertar os imigrantes. Um dos ataques seguintes é a um senador que trabalhou pela proibição do aborto.

O protagonista acaba se envolvendo romanticamente com Perfidia Beverly Hills, que vem de uma família de revolucionárias negras. Os dois têm uma filha, Charlene (vivida na adolescência, sob o nome Willa, com gana e brilho pela novata Chase Infiniti), mas o casal logo se separa, por motivos que você vai descobrir quando assistir ao filme.

O que se pode contar sem dar spoiler é que essa família vira alvo da obsessão do capitão e depois coronel Steven J. Lockjaw, encarnado por Sean Penn — que rouba a cena. Ganhador do Oscar de melhor ator por Sobre Meninos e Lobos (2003) e por Milk: A Voz da Igualdade (2008), Penn se credencia para a categoria de coadjuvante na pele de um sujeito que é ao mesmo tempo ridículo e perigoso, reprimido e agressivo.

Perfidia Beverly Hills (papel de Teyana Taylor) e o capitão Lockjaw (Sean Penn) em "Uma Batalha Após a Outra". Warner Bros / Divulgação

Do outro lado, o Ghetto Pat/Bob Ferguson de Leonardo DiCaprio vai, aos trancos e barrancos, desempenhar o seu papel de pai. Ambos são tipos já clássicos na obra de Paul Thomas Anderson, especialista em construir histórias intensas e de alta densidade emocional ao redor de um personagem masculino complexo, contraditório e pleno de conflitos, envolvendo temas como famílias disfuncionais, solidão, alienação, culpa, fantasmas do passado, destino e redenção.

Lockjaw empreende uma caçada humana porque ele quer entrar em uma organização milionária e secreta de supremacistas brancos, os Aventureiros Natalinos. Um dos membros dessa elite racista, Virgil Throkmorton (papel de Tony Goldwyn), cuida da Distorção e da Purificação, ou seja, cria protocolos que "justifiquem uma limpeza étnica na sociedade".

Personagem de Leonardo DiCaprio em "Uma Batalha Após a Outra" aparece de roupão quase todo o filme. Warner Bros / Divulgação

Apesar de seu coração estar claramente do lado esquerdo, Paul Thomas Anderson não deixa de ser satírico na representação dos revolucionários, que lançam surradas frases de efeito enquanto erguem o punho com a mão fechada. Alguns são figuras quixotescas, outros envelheceram e perderam o viço. Há os radicais que podem acabar jogando contra a própria causa e também aqueles que, contraditoriamente, burocratizam a insurgência — "Talvez você devesse ter estudado o manual da rebelião com mais afinco", diz o Camarada Josh (Dan Chariton) quando o protagonista não lembra de uma palavra-código, provavelmente pelo excesso de álcool e outras drogas que consumiu depois de virar um guerrilheiro aposentado que passa os dias vestido com um roupão.

Por falar em contradição, uma das melhores piadas de Uma Batalha Após a Outra utiliza um símbolo da indústria de Hollywood como símbolo do ideal revolucionário: "Liberdade é não ter medo", declara o Sensei Sergio St. Carlos. "Como Tom "fucking" Cruise!"

Paul Thomas Anderson no Oscar

Boogie Nights: Prazer Sem Limites (1997) — Paul Thomas Anderson concorreu ao Oscar de melhor roteiro original. O filme também disputou os prêmios de ato coadjuvante (Burt Reynolds) e atriz coadjuvante (Julianne Moore). (HBO Max)

(1997) — Paul Thomas Anderson concorreu ao Oscar de melhor roteiro original. O filme também disputou os prêmios de ato coadjuvante (Burt Reynolds) e atriz coadjuvante (Julianne Moore). Magnólia (1999) — Outra indicação ao Oscar de roteiro original. Tom Cruise disputou a categoria de ator coadjuvante, e Aimee Mann, a de canção, com Save Me. (HBO Max)

(1999) — Outra indicação ao Oscar de roteiro original. Tom Cruise disputou a categoria de ator coadjuvante, e Aimee Mann, a de canção, com Save Me. Sangue Negro (2007) — PTA competiu em dose tripla: melhor filme (como um dos produtores), direção e roteiro adaptado. Daniel Day-Lewis venceu como melhor ator, e Robert Elswit conquistou a categoria de fotografia. Houve mais três indicações: edição, direção de arte e edição de som. (Aluguel em Amazon Prime Video e Apple TV)

(2007) — PTA competiu em dose tripla: melhor filme (como um dos produtores), direção e roteiro adaptado. Daniel Day-Lewis venceu como melhor ator, e Robert Elswit conquistou a categoria de fotografia. Houve mais três indicações: edição, direção de arte e edição de som. O Mestre (2012) — Dessa vez, Anderson não recebeu indicação, mas o filme concorreu nas categorias de melhor ator (Joaquin Phoenix), ator coadjuvante (Philip Seymour Hoffman) e atriz coadjuvante (Amy Adams). (Amazon Prime Video)

(2012) — Dessa vez, Anderson não recebeu indicação, mas o filme concorreu nas categorias de melhor ator (Joaquin Phoenix), ator coadjuvante (Philip Seymour Hoffman) e atriz coadjuvante (Amy Adams). Vício Inerente (2014) — PTA foi indicado ao troféu de roteiro adaptado, e o filme também competiu em figurino. (HBO Max)

(2014) — PTA foi indicado ao troféu de roteiro adaptado, e o filme também competiu em figurino. Trama Fantasma (2017) — O cineasta disputou os prêmios de melhor filme e direção. Mark Bridges foi premiado na categoria de figurino, e houve mais três indicações: ator (Daniel Day-Lewis), atriz coadjuvante (Lesley Manville) e música original. (Aluguel em Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e YouTube)

(2017) — O cineasta disputou os prêmios de melhor filme e direção. Mark Bridges foi premiado na categoria de figurino, e houve mais três indicações: ator (Daniel Day-Lewis), atriz coadjuvante (Lesley Manville) e música original. Licorice Pizza (2021) — Outra indicação tripla: melhor filme, direção e roteiro original. (Amazon Prime Video)

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.