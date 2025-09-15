Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Rumo a Hollywood
Opinião

Por que "O Agente Secreto" vai levar o Brasil de volta ao Oscar de melhor filme internacional

Comissão da Academia Brasileira de Cinema confirmou nesta segunda (15) o favoritismo do thriller político dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura

