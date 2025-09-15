Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Por que "Adolescência" ganhou oito prêmios no Emmy

Título da Netflix venceu em melhor minissérie, ator (Stephen Graham), ator coadjuvante (Owen Cooper), atriz coadjuvante (Erin Doherty), direção, roteiro, fotografia e elenco

Ticiano Osório

