Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Os 25 anos de um filme que eu nunca vou esquecer

No dia 5 de setembro de 2000, o diretor Christopher Nolan apresentou no Festival de Veneza "Amnésia"

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS