Oito séries indicadas ao Emmy que podem ser vistas em um dia

Colin Farrell na minissérie "Pinguim" (2024)< que recebeu 24 indicações ao prêmio Emmy. Max / Divulgação

Será realizada neste domingo (14), no Microsoft Theater, em Los Angeles, a 77ª edição do Emmy, o principal prêmio da TV e do streaming nos Estados Unidos.

Se você não viu nenhuma das séries concorrentes, a boa notícia é que ainda dá tempo de assistir a algumas delas, porque têm poucos episódios (ou esses episódios são curtos). Cada maratona dura no máximo oito horas.

Nesta coluna, vou listar apenas títulos que eu já vi (entre as cinco concorrentes a melhor minissérie, faltou somente Morrendo por Sexo, do Disney+), que realmente recomendo. Ficaram de fora da relação, além das séries longas, como The Pitt, aquelas que já estão na segunda, terceira ou quarta temporada, como Slow Horses, que eu adoro, e The White Lotus, que eu também adoro, apesar dos pesares. Clique nos links se quiser saber mais.

1) Acima de Qualquer Suspeita (2024)

Jake Gyllenhaal e Renate Reinsve na minissérie "Acima de Qualquer Suspeita". Apple TV+ / Divulgação

A nova adaptação do best-seller publicado em 1987 por Scott Turrow recebeu quatro indicações ao Emmy: melhor ator em minissérie ou antologia (Jake Gyllhenhaal), melhor ator coadjuvante (em dose dupla, com Bill Camp e Peter Sarsgaard) e melhor atriz coadjuvante (Ruth Negga).

Jake Gyllenhaal interpreta o promotor Rusty Sabich, casado e pai de dois adolescentes, designado para assumir o caso de um assassinato chocante: o de Carolyn Polhemus (Renate Reinsve), sua colega de trabalho e, não é spoiler, sua amante. Desenvolvida por David E. Kelley, famoso por criar e produzir séries de tribunal (Ally McBeal, Boston Legal), a minissérie com oito episódios deve ser melhor apreciada por quem não conhece a trama original, cheia de reviravoltas. Mas quem sabe do desfecho também encontra qualidades, a começar pelo elenco, que inclui Ruth Negga (como a esposa de Rusty), Bill Camp (como o chefe do promotor) e Peter Sarsgaard (como seu rival no escritório).

Tanto no campo jurídico-político quanto no território matrimonial, somos brindados por duelos verbais que, afiadamente, desnudam a personalidade nada exemplar dos personagens. É uma grande história sobre o poder da narrativa em detrimento daquilo que entendemos como certo ou verdade, e sobre como as idealizações e as hipocrisias da sociedade podem ser nocivas, tóxicas. (Apple TV+)

2) Adolescência (2025)

Stephen Graham e Owen Cooper em "Adolescência". Netflix / Divulgação

É o fenômeno de audiência e repercussão da temporada — se você ainda não viu, este é o momento. No Emmy, recebeu 13 indicações, incluindo melhor minissérie, direção (Philip Barantini), ator (Stephen Graham), ator coadjuvante (Owen Cooper e Ashley Walters) e atriz coadjuvante (Erin Doherty e Christine Tremarco). E já ganhou os troféus de melhor elenco e melhor direção de fotografia (Matthew Lewis, pelo segundo capítulo).

Com quatro episódios, cada um em um único plano-sequência, Adolescência tem como ponto de partida a prisão de um garoto de 13 anos, Jamie Miller (em uma interpretação assombrosa do estreante Owen Cooper), que é acusado de assassinar uma menina.

A minissérie inglesa ilustra o abismo que há entre os adultos e os adolescentes, que têm urgências, inseguranças e explosões de hormônios e sentimentos potencializadas na era do Instagram e do TikTok. Mostra como o bullying digital e as expectativas sobre a masculinidade podem criar situações de perigo — ou algo pior. A trama permite a pais e professores espiarem pelo buraco da fechadura. Ao mesmo tempo, oferece um espelho: na vida atribulada, distante e remota dos tempos atuais, estamos conseguindo dar amparo e orientação para nossos filhos? Estamos sendo um exemplo positivo? (Netflix)

3) Black Mirror (7ª temporada)

Chris O'Dowd e Rashida Jones no episódio "Pessoas Comuns", da sétima temporada de "Black Mirror". Robert Falconer / Netflix

A sétima temporada de Black Mirror apagou a má impressão deixada pela leva anterior de episódios da série criada pelo roteirista inglês Charlie Brooker. No Emmy, foram 10 indicações, incluindo melhor minissérie ou antologia e melhor atriz (Rashida Jones, pelo episódio Pessoas Comuns).

Dos seis episódios, três são excelentes: o primeiro, Pessoas Comuns (Common People), o terceiro, Hotel Reverie, e o quinto, Eulogy. Talvez porque, como em alguns dos melhores momentos da série — Toda a sua História (The Entire Story of You, 2011), Volto Já (Be Right Back, 2013), San Junipero (2016), Hang the DJ (2017) —, suas tramas abordem o impacto da tecnologia sobre os relacionamentos amorosos e sobre como lidamos com a ausência e a finitude.

Por falar em San Junipero, vale prestar atenção nos easter eggs, as referências a episódios anteriores que aparecem, por exemplo, no nome de um estabelecimento ou no cartaz de um filme fictício. Embora cada história seja autônoma, sempre houve elementos de interligação — ainda que sutis ou quase imperceptíveis. Ou seja: existe um "Blackmirrorverso". (Netflix)

4) Disclaimer (2024)

Cate Blanchett na minissérie "Disclaimer". Apple TV / Divulgação

Só recebeu indicações ao Emmy em duas categorias, a de melhor atriz em minissérie ou antologia (Cate Blanchett) e a de melhor fotografia, mas Disclaimer merecia mais. Como Kevin Kline, por exemplo, não está concorrendo ao prêmio de ator coadjuvante?

"Disclaimer" é o nome dado às declarações de isenção de responsabilidade, uma proteção contra possíveis problemas legais, como aqueles avisos, nas primeiras páginas de um livro de ficção, de que "qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência". Trata-se da primeira série inteiramente realizada pelo cineasta mexicano Alfonso Cuarón, ganhador do Oscar por Gravidade (2013) e Roma (2018), e é uma adaptação do romance Difamação, da escritora inglesa Renée Knight. A protagonista vivida por Cate Blanchett é a documentarista Catherine Ravenscroft, que construiu sua reputação ao trazer à tona os erros e as transgressões de governos, empresas e pessoas proeminentes. Agora, ela se vê às voltas com um livro (enviado pelo personagem do espantoso Kevin Kline) que expõe um episódio nefasto de quando era mais jovem.

Com sete episódios, a trama é perfeita para quem curte segredos de família, mistérios mórbidos a desvendar e um vaivém entre o presente e o passado. A forma também seduz: Disclaimer intercala três pontos de vista, talvez nenhum deles absolutamente confiável, como a ilustrar o quão podem ser fabricadas, ou seja, não exatamente reais, as histórias que contamos sobre nós mesmos e aqueles que amamos. (Apple TV+)

5) O Estúdio (2025)

Ike Barinholtz, Seth Rogen e Martin Scorsese na série de comédia "O Estúdio". Apple TV+ / Divulgação

Com 23 indicações ao Emmy, esta sátira sobre Hollywood tornou-se a recordista entre as séries de comédia, igualando a marca alcançada em 2024 por O Urso. O Estúdio também estabeleceu o novo recorde entre os seriados de humor na sua primeira temporada, superando as 20 recebidas por Ted Lasso em 2021.

As principais categorias são: melhor série de comédia, melhor direção (Seth Rogen e Evan Goldberg, pelo segundo episódio, The Oner), melhor ator (Seth Rogen), melhor ator coadjuvante (Ike Barinholtz) e melhor atriz coadjuvante (Kathryn Hahn e Catherine O'Hara). Seis celebridades de Hollywood foram indicadas aos prêmios de atores convidados: Zoë Kravitz, Martin Scorsese, Ron Howard, Anthony Mackie e Dave Franco, que interpretam a si próprios, e Bryan Cranston, que faz o personagem Griffin Mill. Cranston ganhou o Emmy, e O Estúdio já soma nove troféus, como o de melhor direção de fotografia (Adam Newport-Berra, pelo segundo episódio).

Os 10 episódios (com mais ou menos meia hora cada) acompanham as desventuras de Matt Remick (Seth Rogen), um produtor que, logo no primeiro capítulo, é alçado ao cargo de chefe do fictício Continental Studios. Ele ainda acredita na integridade artística em uma indústria cada vez mais superficial e ancorada em propriedade intelectual (leia-se: franquias, continuações, prólogos etc), mas acaba incumbido de desenvolver uma superprodução com o Jarrão do Kool Aid, a marca de suco em pó conhecida no Brasil como Ki-Suco. (Apple TV+)

6) Monstros: Irmãos Menendez (2024)

Ari Graynor e Cooper Koch na minissérie "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos de Pais". Netflix / Divulgação

Com nove episódios, a segunda temporada da antologia Monstros, criada por Ryan Murphy e Ian Brennan para apresentar versões ficcionais de crimes que chocaram os Estados Unidos, passa um pouquinho do limite. Mas as 11 indicações ao Emmy de Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais justificam — entre as categorias, estão melhor minissérie, ator (Cooper Koch), ator coadjuvante (Javier Bardem) e atriz coadjuvante (Chloë Sevigny).

A trama reconstitui a história de Erik Menendez (papel de Cooper Koch) e seu irmão mais velho, Lyle (Nicholas Alexander Chavez), que são presos e esperam um julgamento que pode condená-los à pena de morte: em 1989, assassinaram com 16 tiros de espingarda seus pais, José Menendez (Javier Bardem, aterrador), um imigrante cubano que começou como lavador de pratos e depois fez fortuna como empresário, e a mãe, Kitty (Chloë Sevigny), uma ex-miss.

Irmãos Menendez tem um dos episódios mais chocantes das séries do ano passado. É o quinto capítulo, que dura apenas 33 minutos, tem somente dois atores em cena, se passa em um único cenário e não investe em efeitos especiais. (Netflix)

7) Pinguim (2024)

Cristin Milioti e Colin Farrell na minissérie "Pinguim". Max / Divulgação

Os oito episódios de Pinguim renderam 24 indicações ao Emmy. As principais são nas categorias de melhor minissérie ou antologia, direção (em dose dupla, com Helen Shaver, pelo capítulo Cent'anni, e Jennifer Getzinger, por A Great or Little Thing), melhor ator (Colin Farrell), melhor atriz (Cristin Milioti) e melhor atriz coadjuvante (Deirdre O'Connell). Já venceu oito prêmios técnicos, como maquiagem protética, figurinos contemporâneos e mixagem de som.

Criação de Lauren LeFranc, a minissérie começa exatamente de onde termina o filme Batman (2022). Sob um trabalho incrível de maquiagem, Colin Farrell dá vida a Oz Cobb, o Pinguim, que tenta aproveitar qualquer brecha para ascender no submundo do crime de Gotham City após a morte do mafioso Carmine Falcone.

Nesse processo, ele acaba coagindo um jovem infrator, Victor (Rhenzy Feliz), a ser seu comparsa. Uma peça-chave é a filha de Carmine, Sofia Falcone (a comediante Cristin Milioti, em uma interpretação nuançada e cativante). Alguns episódios estão entre os melhores de 2024 no universo das séries. E o epílogo tem um dos momentos mais marcantes do ano passado. (HBO Max)

7) As Quatro Estações do Ano (2025)

Tina Fey, Will Forte e Colman Domingo em "As Quatro Estações do Ano". Netflix / Divulgação

Esta concorre em apenas uma categoria do Emmy, a de melhor ator coadjuvante em série de comédia (Colman Domingo). Como o título indica, se passa ao longo de quase um ano inteiro, mas pode ser maratonada em um único dia: tem oito episódios de meia hora cada. Talvez esta comédia dramática não converse tanto com adolescentes ou com quem tem 20, 30 anos. Mas os cinquentões e os sessentões podem se reconhecer bastante em As Quatro Estações do Ano, a despeito de alguns visíveis privilégios da turma de seis amigos retratada na ficção.

Cada par de episódios acompanha uma viagem de férias, fim de semana ou feriadão. No primeiro capítulo, os casais Jack (Will Forte) e Kate (Tina Fey) e Danny (Colman Domingo) e Claude (Marco Calvani) rumam para a mansão de Nick (Steve Carell) e Anne (Kerri Kinney) à beira de um lago. Durante uma caminhada, logo no início da trama, Nick solta a bomba para Jack e Danny: depois de 25 anos de casamento, ele quer o divórcio. Acha que o amor acabou, sucumbido pela rotina e pelo tédio: "Somos como colegas de trabalho em uma usina nuclear. Ficamos sentados na mesma sala a noite toda, monitorando telas diferentes".

A comparação, tão engraçada quanto impiedosa, ilustra um trunfo de As Quatro Estações do Ano: eis uma comédia que não é bobinha, mesmo que também seja hábil em investir no humor físico e nas trapalhadas (como na viagem da trupe para um resort tropical ecológico). As situações vividas pelos personagens e seus diálogos podem fazer rir, mas no instante seguinte vem à boca um gosto amargo. A alegria imediata e momentânea convive com uma angústia capaz de ser mais duradoura: será que nós somos assim? Será que vamos ficar assim?

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.