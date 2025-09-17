Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

O maior fracasso da Pixar já pode ser visto em casa

Nesta quarta-feira (17), o Disney+ adicionou a seu menu "Elio" (2025), 29º longa-metragem do estúdio de animação digital

