O filme violento com Denzel Washington que está bombando na Netflix

Denzel Washington em "Chamas da Vingança" (2004), filme dirigido por Tony Scott. Fox / Divulgação

Armado com pistola, rifle e até um lança-foguetes, de tocaia no apartamento de um casal de velhinhos na Cidade do México, o guarda-costas John Creasy ouve deles um apelo para que perdoe seja lá quem for seu inimigo.

— Perdão é entre eles e Deus _ responde o personagem interpretado por Denzel Washington. — É o meu trabalho arranjar o encontro.

Eis um baita cartão de visitas para o justiceiro de Chamas da Vingança (Man on Fire, 2004), título que está bombando na Netflix: nesta quinta-feira (25), é o terceiro filme mais visto na plataforma de streaming.

Trata-se de uma das cinco parcerias do ator estadunidense com o diretor britânico Tony Scott (1944-2012), irmão caçula de Ridley Scott. Juntos, eles fizeram também Maré Vermelha (1995), um thriller de submarino temperado pela ameaça da guerra nuclear, a aventura de ficção científica Déjà Vu (2006), o tenso O Sequestro do Metrô 123 (2009) e Incontrolável (2010), no qual o personagem de Denzel Washington precisa segurar à unha um trem em alta velocidade.

Chamas da Vingança emprega quatro câmeras, fotografia saturada e montagem inquieta para causar impacto visual. É um filme brutal e, ao mesmo tempo, espetacular na exposição da violência.

Dakota Fanning e Denzel Washington em "Chamas da Vingança". Fox / Divulgação

Mas há algo a mais: o protagonista não é apenas hábil em combate e em frases de efeito. Ganhador do Oscar de melhor ator por Dia de Treinamento (2001) e do prêmio de coadjuvante por Tempo de Glória (1989), Denzel Washington empresta complexidade a John Creasy, misturando retidão moral e demônios interiores.

O personagem é um ex-agente da CIA que entorna uísque à noite para tentar esquecer que ele é a ovelha que se desgarrou. Creasy é tirado do desespero quando lhe oferecem emprego de guarda-costas na Cidade do México, onde há uma onda de sequestros.

Denzel Washington e Gero Camilo em "Chamas da Vingança". Fox / Divulgação

Quem deve ser protegida é uma menininha loira, a doce Pita Ramos (papel de Dakota Fanning), filha de um industrial mexicano (Marc Anthony) com uma estadunidense (Radha Mitchell). O elenco inclui Christopher Walken, Mickey Rourke, Charles Paraventi (um estadunidense naturalizado brasileiro) e o ator cearense Gero Camilo, em uma pequena participação.

Creasy e Pita se estranham, ela impertinente e ele impenetrável. Mas, à medida que a guria faz capitular o coração do segurança, a relação dos dois também cativa o espectador, que, inevitavelmente, vai torcer para Creasy cumprir sua promessa quando Pita é sequestrada.

