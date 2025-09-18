O filme sobre o último episódio de "Caverna do Dragão"

Cena do filme "O Último Episódio", de Maurilio Martins. Filmes de Plástico / Divulgação

Vem aí um filme para quem viveu a infância e a adolescência nas décadas de 1980 e 1990: O Último Episódio (2025). É o primeiro longa-metragem solo do diretor e produtor Maurilio Martins, um dos integrantes da produtora mineira Filmes de Plástico, a mesma dos premiados Temporada (2018) e O Dia que te Conheci (2023), ambos assinados por André Novais de Oliveira, e Marte Um (2022), de Gabriel Martins.

O trailer (veja logo abaixo) foi divulgado nesta quarta-feira (17) e veio acompanhado da seguinte sinopse: "Um segredo guardado em fita VHS. Um garoto de 13 anos que jura ter em casa o lendário último episódio de Caverna do Dragão. Uma aventura que vai transformar para sempre a sua forma de crescer, amar e sonhar".

Coprodução com o Canal Brasil e a Cinefilm, O Último Episódio se passa em 1991. Interpretado por Matheus Sampaio, Erik, 13 anos, tem uma paixão platônica pela colega de escola Sheila (Lara Silva).

De improviso, para conquistar Sheila, o menino inventa que tem em casa uma fita com o suposto último episódio do cultuado desenho animado Caverna do Dragão (1983-1985), o nome brasileiro da série Dungeons and Dragons, baseada no homônimo jogo de RPG. O problema é que esse episódio final nunca foi produzido, que dirá exibido. Agora, Erik e seus amigos precisam encontrar uma saída para sustentar essa mentirinha.

A estreia nos cinemas está marcada para o dia 9 de outubro.

Assista ao trailer de “O Último Episódio”: