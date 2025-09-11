Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Abordagem ousada
Opinião

O filme que tenta fazer piada sobre suicídio e eutanásia

Denise Fraga estrela "Sonhar com Leões", que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (11)

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS