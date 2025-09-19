Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme de Spike Lee que foi injustiçado no Oscar estreia na Netflix

Plataforma adicionou ao seu menu nesta quinta-feira (18) "Infiltrado na Klan" (2018), derrotado pelo famigerado "Green Book"

