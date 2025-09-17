O filmaço com Clint Eastwood que estreia na Netflix

Clint Eastwood dirige e protagoniza o filme "A Mula" (2018). Warner / Divulgação

Qual é o maior cineasta estadunidense vivo? A resposta vai variar conforme a bagagem cultural e a sensibilidade de cada crítico, historiador ou cinéfilo questionado, mas provavelmente os nomes mais citados sejam Francis Ford Coppola, Clint Eastwood, Martin Scorsese e Steven Spielberg.

Coppola soma mais vitórias no Oscar (cinco), Spielberg é quem mais arrecadou (US$ 10,7 bilhões) e Scorsese é o único já homenageado pelos três principais festivais do mundo (Berlim, Cannes e Veneza). Mas Eastwood também tem critérios objetivos a seu favor. É o que mais filmes dirigiu (40 longas-metragens), é o mais longevo (tem 95 anos) e é, de fato, o "maior": 1m93cm de altura, contra 1m86cm de Coppola, 1m72cm de Spielberg e 1m63cm de Scorsese.

Existe outro trunfo. Embora os filmes de Coppola, Scorsese e Spielberg exibam marcas autorais bem reconhecíveis, são os filmes de Clint Eastwood que realmente têm a cara do seu diretor: ele interpretou o personagem principal ou um coadjuvante importante em 24 dos 40 longas-metragens que já realizou.

Um dos últimos títulos que protagonizou estreia na Netflix nesta quarta-feira (17): A Mula (The Mule, 2018), que é a sétima maior bilheteria de sua carreira como diretor, com US$ 174,8 milhões arrecadados. Depois, Eastwood se aposentou como ator em Cry Macho (2021) — e pode ter feito sua despedida como cineasta em Jurado Nº 2 (2024).

Em A Mula e em Cry Macho, Clint Eastwood encerra a desconstrução — ou a reconfiguração — de sua imagem cinematográfica: o eterno símbolo de virilidade surge com o corpo curvado e as passadas lentas, sem medo de exibir sua fragilidade, sua vulnerabilidade e até sua ridicularidade. É o ápice de um processo que começou com William Munny, o ex-pistoleiro que virou criador de porcos e que agora mal consegue montar no seu cavalo em Os Imperdoáveis (1992), faroeste que deu a Eastwood o Oscar de melhor filme (como produtor) e o de melhor diretor — ele repetiria a dobradinha com Menina de Ouro (2004).

A Mula faz parte de uma série de filmes recentes nos quais Clint Eastwood, após retratar vultos históricos em Cartas de Iwo Jima (2006), A Troca (2008), em Invictus (2009) e em J. Edgar (2011), adaptou histórias reais de homens comuns que acabam empurrados para o extraordinário. São cidadãos que praticam um ato de bravura, enfrentam as autoridades ou envolvem-se no crime; os heróis controvertidos, que encaram dilemas morais ou viram alvo de investigação.

Enquadram-se em uma ou mais dessas categorias o protagonista de Sniper Americano (2014), considerado o mais letal atirador da história militar dos EUA, com cerca de 160 mortes em quatro temporadas servindo no Iraque, a partir de 2003; o piloto de avião que, em 2009, salvou vidas em um pouso de emergência no Rio Hudson, personagem de Sully (2016); os três jovens que, em 2015, impediram o ataque de um marroquino armado com fuzil, reconstituído em 15h17: Trem para Paris (2018); e o atrapalhado segurança de O Caso Richard Jewell (2019), que evitou uma tragédia na Olimpíada de Atlanta, em 1996, mas acabou pintado como vilão por polícia e imprensa.

O personagem de A Mula é fictício, mas foi baseado na trajetória de ma pessoa real, Leo Sharp (1924-2016). Chamado de Earl Stone, reúne características que o alinham a pelo menos outros três protagonistas encarnados por Clint Eastwood: o ladrão Luther Whitney, de Poder Absoluto (1997), o treinador de boxe Frankie Dunn, de Menina de Ouro, e o viúvo rabugento Walt Kowalski, de Gran Torino (2008). Aliás, sua biografia remete à do próprio cineasta.

Luther, Frankie, Walt e Earl são veteranos da Guerra da Coreia (1950-1953), que teve intervenção de soldados dos Estados Unidos. Eastwood não chegou a combater, mas serviu ao Exército durante dois anos, no mesmo período do conflito militar, trabalhando como salva-vidas e instrutor de natação no Forte Orde, na Califórnia.

Luther, Frankie, Walt e Earl são pais ausentes ou afastados dos filhos. O personagem de A Mula, que durante décadas colocou sua horticultura à frente da família, assume: "Eu achava que era mais importante ser alguém lá fora do que o fracasso que eu era aqui na minha própria casa". É inevitável pensar na vida pessoal de Eastwood, que nunca parou de trabalhar e teve dois divórcios, vários casos extraconjugais e (pelo menos) oito filhos com seis mulheres diferentes.

Alison Eastwood, filha do cineasta e ator, faz a filha do personagem de Clint Eastwood em "A Mula". Warner / Divulgação

No início do filme, Earl chega a perder o casamento de sua filha, Iris — interpretada por uma das filhas do cineasta, Alison Eastwood —, por causa de uma convenção de cultivadores de orquídeas. Doze anos depois, é a vez de sua neta, Ginny (Taissa Farmiga), estar prestes a se casar. Com o advento das vendas pela internet, seu negócio acabou falindo, e o banco executou a hipoteca de seu estabelecimento comercial.

É só por não estar trabalhando que Earl comparece a um ensaio do casamento, como observa sua ex-esposa, Mary (Dianne Wiest). Lá, um sujeito que sabe dos problemas financeiros do protagonista apresenta uma proposta. Velhinho, branco e sem nenhum registro de multa como motorista, Earl é candidato perfeito para se tornar uma "mula" do cartel mexicano comandado por Latón (Andy Garcia), transportando cocaína pelas rodovias dos EUA.

Bradley Cooper está no elenco do filme "A Mula", de Clint Eastwood. Warner / Divulgação

O enredo permite a Clint Eastwood retomar traços típicos da sua filmografia. Há a ambiguidade do protagonista — Earl sabe que está cometendo um crime, mas não deixa de sentir prazer com sua competência nesse novo trabalho e usa o dinheiro sujo para fazer o bem.

Como em Rota Suicida (1977) ou Um Mundo Perfeito (1993), a estrada é novamente cenário de uma jornada quase solitária contra tudo e contra todos.

Outra vez, Eastwood faz um desabafo meio irônico, meio melancólico sobre o estado das coisas: as diferenças geracionais, o racismo estrutural, a violência policial, nossa obsessão pelo espetáculo midiático (retratada nas cobranças feitas ao agente federal vivido por Bradley Cooper encarregado de tentar identificar e capturar o homem empregado pelos traficantes).

E também estão em A Mula os temas recorrentes do diretor: a ética, a moral, a responsabilidade, a culpa e a busca — nem sempre eficaz — por perdão e redenção.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.