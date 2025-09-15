Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O Brasil no Oscar: onde assistir aos filmes de Kleber Mendonça Filho, diretor de "O Agente Secreto"

Os cinco longas-metragens anteriores do cineasta pernambucano estão disponíveis nas plataformas ou para aluguel digital

