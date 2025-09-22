"O Agente Secreto", filme do Brasil no Oscar, terá duas sessões de graça em Porto Alegre

Wagner Moura em cena de "O Agente Secreto" (2025), filme escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho. Victor Jucá / Divulgação

Selecionado pelo Brasil para disputar uma vaga no Oscar 2026 de melhor filme internacional, O Agente Secreto terá duas sessões gratuitas em Porto Alegre, com a presença do diretor Kleber Mendonça Filho, antes da sua estreia no circuito comercial, marcada para 6 de novembro.

O thriller político estrelado por Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Alice Carvalho, Carlos Francisco, Hermila Guedes e Udo Kier será o filme de abertura da Mostra de Longas do 13º Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre, o Frapa, que será realizado na primeira semana de novembro na Cinemateca Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana.

O Agente Secreto será exibido em 3 de novembro, uma segunda-feira. As sessões serão às 18h30min, na Sala Paulo Amorim, e às 19h, na Cinemateca Capitólio. Kleber Mendonça Filho estará presente nos dois lugares. O cineasta pernambucano vai apresentar o início da exibição na Capitólio e, depois, participará de debate na Paulo Amorim.

O ator Wagner Moura e o diretor Kleber Mendonça Filho no set de "O Agente Secreto". Victor Jucá / Divulgação

Com duas horas e 40 minutos de duração, O Agente Secreto é um suspense ambientado na década de 1970, durante a ditadura militar. Wagner Moura interpreta Marcelo, um especialista em tecnologia que chega a Recife, em 1977, "fugindo do passado e à procura de um pouco de paz. Mas ele logo se torna um agente do caos na cidade".

No Festival de Cannes, em maio, o sexto longa-metragem do cineasta de Aquarius (2016) e Bacurau (2019, com Juliano Dornelles) conquistou três prêmios importantes: melhor direção, melhor ator (Wagner Moura) e melhor filme pela Fipresci, a federação internacional dos críticos de cinema.

Dos outros quatro títulos da Mostra de Longas do Frapa, três ganharam Kikitos no Festival de Gramado, em agosto: A Natureza das Coisas Invisíveis, de Rafaela Camelo, Nó, de Laís Melo, e Uma em Mil, documentário dos irmãos Jonatas Rubert e Tiago Rubert. Completa a lista outro filme documental, Cais, de Safira Moreira.

Todas as sessões são com entrada franca e terão recursos de acessibilidade, incluindo intérprete de libras durante os debates com os roteiristas de cada filme.

O Frapa também promove uma mostra competitiva com 14 curtas-metragens: A Vaqueira, a Dançarina e o Porco (CE), Amarela (SP), BELA LX-404 (RJ), Casulo (SP), Descamar (DF), Entre Corpos (AL), Eu Sou um Pastor Alemão (RJ), Logos (RS), Mãe da Manhã (RS), Mar de Dentro (PE), O Céu Não Sabe meu Nome (BA), Quando Eu for Grande? (PR), Samba Infinito (RJ) e VBP (Vacas Brancas Preguiçosas) (SP).