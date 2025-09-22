Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Contagem regressiva
Notícia

"O Agente Secreto", filme do Brasil no Oscar, terá duas sessões de graça em Porto Alegre

Diretor Kleber Mendonça Filho vai estar presente nas primeiras exibições do thriller político na Capital, em novembro, na abertura da 13ª edição do Frapa

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS