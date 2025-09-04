Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Estreia
Opinião

"Invocação do Mal 4" tem coincidência incrível com o melhor terror do ano

Último filme dos personagens Ed Warren e Lorraine Warren entra em cartaz nos cinemas nesta quinta-feira (4)

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS