Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
Notícia

Filme gaúcho vence o Festival de Brasília

"Futuro Futuro", de Davi Pretto, recebeu na noite de sábado (20) os Candangos de melhor longa, roteiro e montagem, além de menção honrosa para o ator Zé Maria Pescador

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS