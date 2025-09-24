Troféu Canoeiros será distribuído aos vencedores. Festival de Cinema de Canoas / Divulgação

A terceira edição do Festival de Cinema de Canoas começa nesta quinta-feira (25) com mostra competitiva, oficinas e debates sobre a produção cinematográfica gaúcha. A programação é gratuita e vai até domingo (28), no Teatro SESC Canoas e na Casa das Artes Villa Mimosa.

Serão exibidos 48 filmes divididos em quatro categorias: Estudantil, para alunos da rede municipal de ensino das cidades de Canoas e Nova Santa Rita; Municipal, para produções de Canoas; Estadual, para produções do Rio Grande do Sul; e Universitária, disputada por estudantes de graduação e pós-graduação.

Na abertura oficial, o público assistirá a uma apresentação artística de Luciano Wieser e à exibição do filme 1940 — CICS Canoas: A Origem, dirigido por Andrei Fialho. A cerimônia ocorre na quinta-feira, a partir das 19h, no Teatro do Sesc (Av. Guilherme Schell, 5.340).

Antes disso, às 15h, o local recebe o primeiro Encontro Cinema e Meio Ambiente, com a exibição do documentário Prazer, Mato do Júlio, de Romir Oliveira e Ulisses da Motta, seguido de um debate.

Além das mostras, a programação do Festival de Canoas inclui uma série de oficinas, workshops, bate-papos e encontros sobre temas como direção cinematográfica, cineclubismo, cinema negro, maquiagem de efeitos especiais e as relações entre cinema e literatura. As atividades serão realizadas diariamente das 9h às 11h, na Casa de Artes Villa Mimosa (Av. Guilherme Schell, 6.270). As vagas serão preenchidas pela ordem de chegada.

Neste ano, o evento homenageia o Sesc Canoas, pelos 10 anos de atuação no município, a jornalista e roteirista Alice Urbim, o cineasta Gilberto Perin, e o ator Marcos Breda.

A programação completa está disponível no site oficial.

Confira