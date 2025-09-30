Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Os bastidores de um clássico
Opinião

Do ambiente horrível de trabalho às várias versões do filme: livro com 768 páginas explica a obsessão por "Blade Runner"

Editora gaúcha Belas Letras lança "Noir Futurista", de Paul M. Sammon. É a bíblia sobre a ficção científica dirigida por Ridley Scott e estrelada por Harrison Ford

Ticiano Osório

