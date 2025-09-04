Julio Reny no documentário "Amor e Morte em Julio Reny" (2025), de Fabrício Cantanhede. Fernanda Etzberger / Divulgação

A Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre, realiza no sábado (6), no domingo (7) e na terça-feira (9) a mostra Julio Reny no Cinema. A programação tem entrada franca e inclui uma sessão comentada, pelo músico e pelo diretor Fabrício Cantanhede, do documentário Amor e Morte em Julio Reny (2025).

Produzido por Tamires Kareca e Fernanda Etzberger, o filme é narrado pelo próprio Julio Reny, 66 anos, que se alterna entre depoimentos extremamente sinceros (por vezes até constrangedores), a leitura de textos que estão em seu livro Rádio Cool (2004) e cenas do seu dia a dia, que revelam a dura vida do artista.

Pontuam o documentário trechos em VHS de entrevistas concedidas por Carlos Gerbase, Edu K, Wander Wildner, Carlos Eduardo Miranda (1962-2018), Castor Daudt, Carlos Magno, Mauro Borba, Juarez Fonseca e Claudinho Pereira (1947-2025).

Ainda que seja embalado por músicas radiantes e conte com momentos de humor, Amor e Morte em Julio Reny é um retrato soturno e claustrofóbico do roqueiro mais maldito de Porto Alegre, que levou a trilogia sexo-drogas-e-rock'n'roll a níveis extremos. Vale inclusive um alerta de gatilho: no filme, Reny revela detalhes de sua tentativa de suicídio.

Entre os outros títulos da mostra na Capitólio, estão clássicos do cinema gaúcho, como Deu pra Ti Anos 70 (1981) e Verdes Anos (1984), que trazem Reny como ator, e o faroeste italiano Uma Pistola para Ringo (1965), protagonizado por Giuliano Gemma, astro dos spaghetti westerns mencionado em Cine Marabá (1983), uma das mais admiradas canções do cantor e compositor porto-alegrense.

Confira a programação completa:

Sábado (6)

17h: Vicious (1988, 15min), de Rogério Brasil Ferrari + Uma Pistola para Ringo (1965, 98min), de Duccio Tessari

Vicious é um curta-metragem sobre o "amor impossível entre seres inviáveis": o do baixista da banda punk Sex Pistols, Sid Vicious (1957-1979), papel de Julio Reny, por Nancy Spungen (1958-1978), vivida por Márcia do Canto.

Uma Pistola para Ringo é um faroeste italiano sobre um pistoleiro com "cara de anjo" que tem a tarefa de se infiltrar em um rancho invadido por bandidos mexicanos e salvar seus reféns, incluindo a noiva do xerife local. O ator Giuliano Gemma é referenciado na canção Cine Marabá (1983), uma das mais importantes no repertório de Reny.

19h: Deu Pra Ti Anos 70 (1981, 108min), de Nelson Nadotti e Giba Assis Brasil

Ao longo de 10 anos, Marcelo e Ceres encontram-se e desencontram-se em reuniões dançantes, bares e cinemas de Porto Alegre, universidades e acampamentos. Julio Reny interpreta o jovem Fred.

Domingo (7)

17h: B de Brasil (1982, 34min), de Nélson Nadotti, Carlos Gerbase, Hélio Alvarez e Sérgio Lerrer

A adaptação da peça School's out, de Pedro Santos e Grupo Vende-se Sonhos, retrata uma turma de estudantes vivendo as incertezas, angústias e expectativas sobre o futuro enquanto espera o resultado do vestibular

18h: Amor e Morte em Julio Reny (2025, 93min) + debate com o músico e o diretor Fabrício Cantanhede

Na cena roqueira gaúcha desde os anos 1970, Julio Reny levou a trilogia sexo-drogas-e-rock'n'roll a níveis extremos. Entre palcos, cabarés e funerais, o filme narra sua história através de um longo e revelador depoimento do protagonista, que descobriu recentemente que tem esquizofrenia e transtorno bipolar.

Terça-feira (9)

19h: Verdes Anos (1982, 91min), de Carlos Gerbase e Giba Assis Brasil

Três dias na vida de uma turma de colégio, em 1972. Nando namora Soninha, que dá bola pra todo mundo. Robertão apresenta o baile de escolha da rainha. Teco se interessa por Rita. Dudu edita um jornalzinho de fofocas. Pedro é o goleiro do time da aula, e está apaixonado pela professora. Julio Reny encarna Ângelo Renato, personagem que agita as festinhas.

