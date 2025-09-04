Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinemateca Capitólio exibe de graça filmes com e sobre o roqueiro mais maldito de Porto Alegre

Programação dedicada a Julio Reny será no sábado (6), no domingo (7) e na terça (9). Lista inclui clássicos e sessão comentada de documentário sobre o músico

