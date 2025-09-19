Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Programe-se
Opinião

Cinemas de Porto Alegre comemoram o Batman Day em dose tripla

Salas de shopping vão exibir neste sábado (20) "Batman Eternamente" (1995) e "Lego Batman: O Filme" (2017). No domingo (21), tem "O Cavaleiro das Trevas" (2008) na Paulo Amorim

Ticiano Osório

