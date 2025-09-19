Cinemas de Porto Alegre comemoram o Batman Day em dose tripla

"Lego Batman: O Filme" (2017), de Chris McKay. Warner Bros. Pictures / Divulgação

Este 20 de Setembro vai ter gente pilchada, para festejar o Dia do Gaúcho, e gente fantasiada, para comemorar o Batman Day. Trata-se de uma data que a DC Comics e a Warner Bros. criaram em 2014 para assinalar os 75 anos de existência do Homem-Morcego. A partir de 2015, a programação especial passou a ocorrer sempre no terceiro ou quarto sábado de setembro.

Nos cinemas de Porto Alegre, a celebração será em dose tripla. Neste sábado (20), salas de shopping vão exibir Batman Eternamente (1995), de Joel Schumacher, e a animação Lego Batman: O Filme (2017), de Chris McKay. No domingo (21), como a coluna já destacou, tem sessão de Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008), de Christopher Nolan, na Sala Paulo Amorim da Casa de Cultura Mario Quintana, às 19h, com ingressos a R$ 10 e seguida de debate comigo e com a jornalista Bruna Haas Pacheco.

As sessões de Batman Eternamente serão legendadas, no Cineflix Total 3 (às 21h30min), no Cinesystem Bourbon Country (19h), no Cinemark Barra 3 (18h30min), no GNC Iguatemi 1 (19h10min) e no GNC Praia de Belas 4 (14h).

Val Kilmer em "Batman Eternamente" (1995), de Joel Schumacher. Warner / Divulgação

Na trama, Val Kilmer (1959-2025) assume o papel de Batman, que encara a psiquiatra Chase Meridian (Nicole Kidman) e uma aliança do Duas-Caras (Tommy Lee Jones) com o recém aparecido Charada (Jim Carrey, em uma de suas mais insuportáveis atuações). Chris O'Donnell interpreta Dyck Grayson, que será acolhido por Bruce Wayne após uma tragédia e se tornará o Robin.

Existem fãs desse filme, mas desde a cena de abertura o diretor Joel Schumacher (1939-2020) instala um tom de galhofa carnavalesca que provocou uma ruptura muito forte com as aventuras sombrias dirigidas por Tim Burton em 1989 e em 1992. Nessa sequência inicial, Batman se prepara para sair quando o mordomo Alfred aparece e pergunta se ele quer levar um sanduíche. "Vou usar o drive-thru", responde o herói.

"São comic books, não tragic books", justificou o cineasta, fazendo um trocadilho com a denominação em inglês das revistas de quadrinhos.

Charada (Jim Carrey) e Duas-Caras (Tommy Lee Jones) em "Batman Eternamente". Warner Bros / Divulgação

Schumacher tentou atrair os apreciadores da estética e do humor do seriado dos anos de 1960. Vide as cores dos cenários e dos figurinos. Vide a canastrice careteira das intepretações de Jim Carrey (cada vez mais histriônico à medida que o filme avança) e Tommy Lee Jones (que despiu o personagem de toda sua carga dramática). Vide os diálogos de duplo sentido entre Batman e Chase, que parecem ter saído dos mais fuleiros thrillers eróticos. Vide as armadilhas bizarras e as armas espalhafatosas dos vilões, como o dispositivo que suga ondas cerebrais. Vide o modo de filmar as cenas de luta — só faltaram as onomatopeias.

Se é para rir do suposto Cavaleiro das Trevas, prefiro ver Lego Batman, que será exibido às 14h no GNC Praia de Belas 4, em cópia com legendas, e às 15h no GNC Iguatemi 1, na versão dublada em português (que, vale dizer, também é muito boa).

O diretor Chris McKay aposta na zombaria desde antes de surgir a primeira cena. Sobre a tela ainda preta, o ator e comediante Will Arnett, que dubla Batman e Bruce Wayne com uma voz grave e rascada, começa a entoar um monólogo, no qual vai comentando em tempo real os créditos de abertura:

"Preto. Todos os filmes importantes começam com uma tela preta. E música. Música tensa e sinistra que deixa pais e executivos dos estúdios nervosos. E logos demorados e muito dramáticos. Warner Bros. Por que não Warner Brothers? DC. A casa que Batman construiu. É, Superman, pode vir, mano. Eu sou sua kryptonita" (e esse Batman se acha mesmo capaz de derrotar o Homem de Aço no corpo a corpo, afinal, não tem oito, mas nove gominhos na sua barriga sarada).

O Homem-Morcego e Robin em "Lego Batman". Warner Bros / Divulgação

A metalinguagem é a grande praia da Gotham City de Lego Batman. Haverá uma porção de citações à mitologia do personagem, desde os aspectos clássicos até os obscuros (vide a lista de vilões que só os mais fanáticos devem conhecer, como o Homem-Zebra ou o Rei dos Condimentos), sem deixar de lado os controversos. A certa altura, a comissária Barbara Gordon (voz de Rosario Dawson), ao conhecer Dick Grayson/Robin (Michael Cera), o garoto órfão adotado por Bruce Wayne, pergunta ao protagonista:

— Este é seu filho?

— Não — Batman responde rapidamente.

— É pior se não for seu filho — retruca Barbara, constrangendo seu interlocutor mascarado.

Mas Lego Batman não se constrói somente em cima do deboche (um outro alvo que rende boas piadas é a condição de bilionário do protagonista). Tampouco se contenta em desconstruir o personagem. Na verdade, apesar de ser uma comédia de animação estrelada por bonecos, uma combinação de gênero e formato que por si só inibe cobranças acerca de fidelidade, o filme de Chris McKay exerce um olhar acurado para as questões do isolamento e da solidão aos quais o protagonista se submete.

Por conta de seu temperamento fechado, Batman sequer é convidado para a festa anual da Liga da Justiça. Quando alguém vai demonstrar afeto ou gratidão com um abraço, o Homem-Morcego se desvencilha aplicando um golpe de artes marciais. E até seu arqui-inimigo, o Coringa (voz de Zach Galifianakis), se queixa da falta de sentimentos do Cavaleiro das Trevas.

A certa altura, o personagem vai justificar seu afastamento e sua rispidez emocional, absolutamente ligados à tragédia que o define:

— Eu tive medo. Medo de sentir a dor que se sente quando se perde alguém próximo de você.

