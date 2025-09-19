Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Batman Day terá sessão de filmaço e debate comigo na Casa de Cultura Mario Quintana

Sala Paulo Amorim exibe neste domingo (21) "O Cavaleiro das Trevas" (2008), com ingressos a R$ 10

