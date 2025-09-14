Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

A trilogia deliciosa com Brad Pitt, Matt Damon e George Clooney que estreou na Netflix

Plataforma adicionou a seu menu "Onze Homens e um Segredo" (2001), "Doze Homens e Outro Segredo" (2004) e "Treze Homens e um Novo Segredo" (2007)

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS