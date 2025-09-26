Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

A falsa comédia romântica com Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal estreia na HBO Max

Celine Song assina a direção e o roteiro de "Amores Materialistas" (2025), disponível a partir desta sexta-feira (26) na plataforma

