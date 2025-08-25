Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Televisão
Opinião

"Tela Quente" exibe filme sobre dupla musical que teve o sucesso interrompido por tragédia

RBS TV exibe às 23h20min desta segunda-feira (25) "Nosso Sonho" (2023), cinebiografia de Claudinho & Buchecha

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS