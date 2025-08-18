"Superman" já vai estrear no streaming

David Corenswet estrela "Superman" (2025), filme escrito e dirigido por James Gunn. Warner Bros. / Divulgação

Foi curtíssimo o intervalo de tempo entre a estreia de Superman (2025) nos cinemas do Brasil e o seu lançamento no streaming: apenas 47 dias. O filme teve suas primeiras exibições cinematográficas em 8 de julho e estará disponível para aluguel ou compra a partir do próximo domingo (24), nas seguintes plataformas: Amazon Prime Video, Claro TV+, YouTube, Apple TV e Vivo Play. Chegou tão rápido que parece mais um feito do Flash do que do Homem de Aço.

Por que a vida tão curta nas salas de cinema, onde a experiência de assistir a filmes de super-herói costuma ser mais bacana, tanto por características técnicas quanto pelo clima de torcida que pode se instalar no público? Será que Superman já havia esgotado seu potencial de bilheteria ao se aproximar dos US$ 600 milhões arrecadados globalmente?

A justificativa do diretor e roteirista James Gunn, que também é um dos chefes do DC Studios, responsável pelas aventuras com os personagens dos quadrinhos da DC, foi esquisita. Ou pior: pode sinalizar um caminho, uma tendência para as produções futuras.

Em entrevista ao site ScreenRant, Gunn afirmou que a chegada prematura de Superman nas plataformas digitais (aliás, nos EUA foi mais cedo ainda, no dia 15) se deve à estreia da segunda temporada da série Pacificador na HBO Max, que ocorre nesta quinta-feira (21). Leiam o que ele disse, em tradução livre:

"É muito complicado, mas a verdade é que é por causa de Pacificador. Inicialmente, eu pensava que Pacificador estrearia no mês que vem. Havia muitas coisas que estavam além do nosso controle, então Pacificador está estreando agora, e, no fim das contas, eu queria que todos pudessem ver Superman se quisessem, mesmo aqueles que não conseguiram ir ao cinema antes de Pacificador. E esse é realmente o motivo".

Ou seja: a Warner, que é dona tanto do DC Studios quanto do HBO Max, parece não ter planejado direito seu calendário. Ou, no mínimo, não informou bem James Gunn. Se ver Superman antes da segunda temporada de Pacificador era tão importante, por que não adiar em algumas semanas o lançamento da série?

E se era tão importante assistir a Superman antes da nova temporada, isso quer dizer que a DC, a exemplo da Marvel, vai tentar criar um universo interligado em que filmes e séries se conectam, obrigando o público a ver toda e qualquer tranqueira?

O curioso é que o personagem Pacificador, interpretado por John Cena, faz apenas uma brevíssima participação no filme, mas aparenta ser mais poderoso do que o Superman encarnado por David Corenswet, já que acabou forçando seu desembarque no streaming.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.