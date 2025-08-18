Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Super-rápido
Opinião

"Superman" já vai estrear no streaming

Warner anunciou nesta segunda-feira (18) a data em que o filme dirigido por James Gunn e estrelado por David Corenswet chega às plataformas digitais

