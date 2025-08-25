Filme "Carol" conta com atuações de Cate Blanchett (E) e Rooney Mara (D). Mares Filmes / Divulgação

A jornalista Mayara Morales colaborou com o colunista Ticiano Osório, titular deste espaço.

O quão revolucionário pode ser uma mulher amar outra mulher? Em pleno 2025, andar de mãos dadas pelas ruas, abraçar-se em público ou tornar-se mãe, por exemplo, ao lado da parceira, namorada, companheira ou esposa, ainda é visto como um ato transgressor. Olhares tortos continuam sendo frequentes e, infelizmente, os casos de violência física não são raros.

Por isso, como agosto é considerado o mês da celebração da Visibilidade Lésbica, meu generoso colega Ticiano Osório cedeu este espaço para apresentar uma lista de filmes que destacam essa forma legítima de amar.

Confira a lista de filmes:

1) Retrato de Uma Jovem em Chamas (2019)

Este filme é uma obra de arte, não apenas pela temática, mas também porque é assim que as associações dedicadas ao cinema o reconhecem. Segundo o IMDb, foram 155 indicações, das quais resultaram em 59 prêmios. A história gira em torno de uma artista encarregada de pintar o retrato de casamento de uma jovem mulher.

Onde assistir: Amazon Prime Video, YouTube e Telecine

2) Elisa & Marcela (2019)

É baseado em uma história que aconteceu há 124 anos. Elisa Sanchez Loriga assumiu a identidade de Mario Sánchez, primo morto, para se casar com Marcela Gracia Ibeas. Este, provavelmente, foi um dos primeiros casamentos entre pessoas do mesmo sexo validado pela Igreja Católica.

Onde assistir: Netflix

3) Crush: Amor Colorido (2022)

Essa produção é indicada para quem busca um romance adolescente com doses de humor. Fugindo um pouco da temática recorrente da "descoberta da sexualidade'", o filme narra a história de uma jovem aspirante a artista que decide integrar uma equipe de atletismo.

Onde assistir: Disney+

4) Fora de Série (2019)

Este filme se aproxima do estilo dos besteiróis norte-americanos, mas com mais qualidade. Duas amigas, conhecidas por serem prodígios na escola, percebem que dedicaram tempo demais aos estudos e deixaram de viver outras experiências típicas da adolescência. Por isso, decidem recuperar o tempo perdido em uma única noite.

Onde assistir: Amazon Prime Video

5) Colette (2018)

Sidonie-Gabrielle Colette, romancista francesa, é obrigada por seu marido, Henry Gauthier-Villars, a escrever livros com um pseudônimo, para que ele recebesse os créditos pelas obras. Após muita luta, Colette conquista o reconhecimento que lhe cabe e é indicada ao Prêmio Nobel de Literatura. Este é mais um filme baseado em uma história real.

Onde assistir: Amazon Prime Video

6) Flores Raras (2013)

A produção brasileira conta com a atriz Glória Pires no papel da arquiteta Lota de Macedo Soares, que recebe em sua casa a poetisa norte-americana Elizabeth Bishop. A trama se desenvolve em torno de um triângulo amoroso e dos desafios vividos pelas duas.

Onde assistir: Netflix

7) Carol (2015)

O cenário é Nova York nos anos 1950. Em meio a um processo de divórcio, a fotógrafa Carol Aird (papel de Cate Blanchett) conhece a jovem atendente de loja Therese Belivet (vivida por Rooney Mara). Impedida pelo ex-marido de passar o Natal com a filha, Carol decide embarcar em uma viagem pelos Estados Unidos ao lado de Therese. É quase uma imersão na jornada de descobertas e sentimentos.