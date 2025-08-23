Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Fim de semana
Opinião

RBS TV exibe filme argentino indicado ao Oscar e estrelado por Ricardo Darín

"Argentina, 1985" (2022), sobre o julgamento da ditadura militar no país vizinho, vai ao ar no "Domingo Maior"

