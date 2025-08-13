Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Notícia

"Casamento às Cegas Brasil" será para os 50+ na 5ª temporada; conheça participantes e veja o trailer

Com gaúcha no elenco, reality show da Netflix sobre relacionamentos amorosos estreia os quatro primeiros episódios em 10 de setembro

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS