Protagonistas de "Quando a Gente Menina Cresce" são homenageadas na escola onde estudam, em Santa Maria

Vencedor do Kikito de Melhor Longa-Metragem Gaúcho, Quando a Gente Menina Cresce, de Neli Mombelli, retrata a transição da infância para a adolescência de um grupo de meninas. Nesta segunda-feira (25), as meninas que participaram do documentário foram recebidas com festa na escola onde estudam, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Lopes, na periferia de Santa Maria.

“Gramado premiou. A comunidade aplaudiu. Santa Maria se orgulha”, destaca a publicação do coletivo TV OVO, produtor do documentário, no Instagram.

O elenco é inteiramente formado por estudantes da escola. A homenagem aconteceu em um evento que contou com a presença da vice-prefeita de Santa Maria, Lúcia Madruga, e da secretária municipal de Educação, Gisele Bauer.

Alana e Ana Julia em cena do documentário. TV OVO / Divulgação

Além do prêmio de melhor longa, o filme recebeu uma Menção Honrosa dedicada ao elenco feminino e Melhor Filme pelo Júri Popular.

As seis protagonistas do documentário são: Alana Matias Quevedo, Ana Julia Freitas Bortolotto, Emilly Louizzi Quevedo de Britto, Isadora de Freitas Nunes, Taiane Noronha da Rosa e Thaila Matias Quevedo.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.

Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano