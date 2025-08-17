Por que o Festival de Gramado vai premiar filme gerado por IA?

Curta "Inheritance: Beneath the Wheel", de Gabriel Panazio, é exibido na Mostra de IA do Festival de Gramado. Gabriel Panazio / Divulgação

A competição é paralela e não ocupa o espaço nobre do Palácio dos Festivais — está disponível apenas no site do 53º Festival de Cinema de Gramado e terá só uma sessão presencial, no Teatro Elisabeth Rosenfeld. Há somente quatro filmes, todos bem curtinhos — nenhum deles dura mais do que cinco minutos. Mas a Mostra de IA causou barulho, polêmica, críticas.

Inédita no Festival de Gramado, a mostra de filmes gerados com inteligência artificial é uma iniciativa da nona edição do Conexões Gramado Film Market, realizada pela Gramadotur e pelo Instituto Estadual de Cinema, o Iecine, com o apoio da Agência Nacional de Cinema, a Ancine. O Conexões é definido como "um território vivo de trocas, experimentações e reinvenções do campo audiovisual".

Segundo a divulgação do evento, a mostra propõe um debate sobre autoria, linguagem, ética e o futuro da indústria à luz da IA. Uma votação popular no site do Festival de Gramado vai escolher o melhor dos quatro filmes, que receberá verba de R$ 20 mil em uma empresa de pós-produção.

Os quatro concorrentes são: Frio, com direção creditada para mr.press; Inheritance: Beneath the Wheel, de Gabriel Panazio; As Marcas nas Paredes, de Marcio Toson; e Antes do Beijo, de Leandro Corinto. Os curtas serão exibidos na sexta-feira (22), às 14h, no Teatro Elisabeth Rosenfeld, com entrada franca (leia mais sobre os filmes logo abaixo).

A divulgação da mostra no perfil do festival no Instagram provocou questionamentos. "Usar ferramentas de IA para trazer acessibilidade comunicacional (legendas ao vivo, por exemplo) para o festival? Não! Apoiar a substituição do trabalho artístico humano feito com tanto suor e perrengue por IA? Sim!", reclamou uma seguidora. "Inacreditável o desrespeito com o mercado criativo e com os realizadores audiovisuais", disse outra usuária. "Festival da colheita anuncia mostra dos melhores incêndios", escreveu um terceiro.

Coordenadora do Conexões Gramado Film Market, Gisele Hiltl, que foi gerente de produção em filmes como O Quatrilho (1995) e Anahy de las Misiones (1997) e produtora de Noite de São João (2003), acha absolutamente normal que a mostra desperte reações contrárias. A seguir, confira a entrevista que ela concedeu na manhã deste domingo (17) na Sociedade Recreio Gramadense.

Por que fazer no Festival de Gramado uma mostra de filmes feitos com IA neste momento em que o emprego da inteligência artificial é um dos assuntos mais polêmicos no mundo da produção audiovisual? Em Hollywood, por exemplo, a IA foi um dos pontos cruciais na greve dos atores e dos roteiristas que, em 2023, paralisou por mais de quatro meses a indústria.

O principal motivo é porque a inteligência artificial é um fato. Está invadindo a indústria audiovisual com nuances interessantes e outras nem tanto. A Carta de Gramado de 2024 (assinada por diversas entidades do meio, como a Associação Brasileira de Cineastas e a Associação Brasileira de Empresas de Animação) cobrou a criação de uma regulamentação da IA. Mais importante do que abrir espaço para filmes feitos com IA, quisemos trazer uma amostra do que pode ser feito, do que já está sendo feito. Na nossa seleção, três filmes são 100% gerados via IA, o outro tem mais mão humana. Essas inovações, quando aparecem, têm que ser encaradas de frente. O desafio é entender e avaliar como a tecnologia pode ser usada a nosso favor. Tem de ser regulada, tem de existir uma ética.

A existência da mostra provocou críticas. Sua realização e sua premiação parece incentivar a produção de filmes com uma tecnologia que, por um lado, pode tirar o trabalho de pessoas; por outro, pode distorcer a realidade, dificultando o entendimento do que é verdade. Como você recebeu as queixas?

Acho que lidar com a crítica é sempre uma coisa saudável. Ninguém é dono da verdade. A gente, no Conexões Gramado Film Market, tem por princípio básico observar a inovação. Observar não quer dizer encampá-la. Acho que é importante tanto a crítica negativa quanto a positiva. Eu soube das queixas no perfil do Instagram, mas casualmente a primeira mensagem que eu abri era extremamente favorável. Era um diretor chamando a atenção dos colegas para que lembrassem do quanto a IA já é contundente no exercício do audiovisual e que não podemos nos perder no (avançar do) tempo.

A trucagem no cinema existe desde os filmes de Georges Méliès (1861-1938), na virada do século 19 para o 20, ou seja, na alvorada do próprio cinema. O cinema é a arte da ilusão, fingir que aquilo que estamos vendo é real. O ponto é que, até então, essa ilusão era fabricada por mãos humanas.

Até bem pouco tempo, essa ilusão não era conhecida pelo público. O público era seduzido pela ilusão, sem perceber o quanto ela era uma ilusão fabricada. Hoje, as pessoas já sabem mais do que a tecnologia é capaz. Acho que o volume de críticas negativas (à Mostra de IA) tem a ver com a ansiedade que sentimos ao deparar com isso. É terrível não saber avaliar se o que estamos vendo é real ou feito por IA. Recebi filmes que me assustaram pela perfeição. A exibição física pública que vamos fazer, em uma tela grande, também tem o objetivo de observar a textura dos filmes, que pode ajudar a perceber melhor, a identificar melhor.

Os quatro filmes da Mostra de IA em Gramado

Antes do Beijo parece menos um curta do que uma espécie de comercial piegas sobre diversidade no amor. Apresenta vários casais, todos "escalados" via IA, na iminência de um beijo.

As Marcas nas Paredes avisa logo nos créditos de abertura que as imagens foram geradas pelo Veo 3, o recurso de vídeos hiper-realistas do Google. Com trilha bastante melodramática, "composta" pela Envato MusicGen, conta a história de um pai e de uma filha que visitam a casa destruída pela enchente de maio de 2024 no RS. Embora o texto seja, de fato, bonitinho e afetuoso, os diálogos não deixam dúvida da artificialidade.

Frio é sobre um idoso em situação de rua que, ao enfrentar a falta de solidariedade em um dia gelado, rememora sua vida pregressa, quando a dependência de álcool acabou expulsando-o de casa. Aqui, assistindo via celular, achei muito reais o protagonista e o cachorro vira-lata que passa a fazer companhia a ele. Se eu não soubesse que eram feitos por IA, poderia ser enganado.

Inheritance: Beneath the Wheel é o que se pode chamar de uma mini-superprodução. Os artistas e técnicos dos filmes de animação podem querer me matar, mas fiquei fascinado por esta distopia que começa informando: "Após a revolução da inteligência artificial, a tecnologia atingiu seu ponto máximo, marcando o fim da presença humana na Terra".

Sem pessoas, as cidades nunca estiveram tão limpas. Essa limpeza extrema levou à extinção de outra espécie, os ratos, mas um parente deles sobreviveu: o hamster.

A partir daí, o curta narra a história da evolução dos hamsters ao mesmo tempo em que faz uma sátira genial da civilização humana e de sua natureza cíclica — o trocadilho é proposital no próprio filme, que termina com uma citação de um autor muito em voga ultimamente.

Nos créditos finais, Gabriel Panazio distingue o que foi trabalho seu e o que foi da IA: ele assina como diretor, autor do roteiro original, engenheiro de prompt (ou seja, quem dá as instruções para a inteligência artificial) e editor. A tecnologia ainda depende muito de mãos humanas para se transformar na magia que nos encanta.

