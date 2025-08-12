Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Homenagem
Opinião

Os 90 anos do ator que fez só cinco filmes, e todos foram indicados ao Oscar

Eis um caso único na história da premiação: John Cazale, coadjuvante de luxo em títulos como a trilogia "O Poderoso Chefão" e "Um Dia de Cão"

Ticiano Osório

