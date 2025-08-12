John Cazale e Al Pacino em "O Poderoso Chefão: Parte II" (1974). Paramount / Divulgação

Esta terça-feira, 12 de agosto, marca os 90 anos de nascimento de um personagem único na história de Hollywood. Morto em 1978, o ator John Cazale interpretou quatro papéis no cinema, atuou em cinco longas-metragens e apareceu em seis indicados ao Oscar de melhor filme.

Confuso? Eu explico.

Egresso dos palcos de teatro de Nova York, Cazale estreou no cinema no curta The American Way (1962). Seu primeiro longa foi nada mais, nada menos do que O Poderoso Chefão (1972), de Francis Ford Coppola, vencedor do Oscar nas categorias de melhor filme, ator (Marlon Brando) e roteiro adaptado. Ele encarnou Fredo, o irmão nem forte nem inteligente de Michael Corleone (Al Pacino).

A dinâmica entre os dois personagens é antológica e culminou, em O Poderoso Chefão: Parte II (1974), na famosa cena do baile de Réveillon, em Cuba, onde o caçula da família mafiosa beija os lábios do mano antes de dizer:

— I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart! (Eu sei que foi você, Fredo. Você partiu meu coração. Você partiu meu coração!)

Essa segunda parte da saga dirigida por Coppola conquistou o dobro de estatuetas: filme, diretor, ator coadjuvante (Robert de Niro), roteiro adaptado, direção de arte e música original. O Fredo de John Cazale seria visto novamente, graças a imagens de arquivo, em O Poderoso Chefão: Parte III (1990), que concorreu a sete prêmios no Oscar, incluindo melhor filme.

Os outros três papéis foram vividos em A Conversação (1974), também de Francis Ford Coppola, Um Dia de Cão (1975), de Sidney Lumet, e O Franco Atirador (1978), de Michael Cimino — todos, repetindo, foram indicados à principal estatueta dourada. Ninguém tem um currículo sequer parecido.

No primeiro, praticamente um solo de Gene Hackman, Cazale tem uma participação pequena como o auxiliar do especialista em vigilância e escutas secretas que, após gravar a conversa de um homem e uma mulher em uma praça pública, começa a lidar com um dilema moral.

Um Dia de Cão foi o único trabalho pelo qual Cazale concorreu a prêmio — o Globo de Ouro de ator coadjuvante. Ele interpreta um personagem ambíguo e psicologicamente fraco como Fredo Corleone: Sal, comparsa de Sonny (Al Pacino) no desastrado assalto a banco que se torna um espetáculo midiático, ainda mais quando se descobre sua motivação. A obra venceu o Oscar de roteiro original e disputou as categorias de melhor filme, diretor, ator (Pacino), ator coadjuvante (Chris Sarandon) e edição.

A despedida de Cazale, O Franco Atirador, ganhou cinco troféus da Academia de Hollywood: filme, diretor, ator coadjuvante (Christopher Walken), edição e som. Conta a angustiante história de três amigos operários da Pensilvânia — Michael (Robert de Niro), Nick (Walken) e Steven (John Savage) — que em 1968, logo após o casamento do terceiro e de sua última caçada em grupo, vão para o horror da Guerra do Vietnã. Cazale faz Stanley, outro amigo do trio, que não foi para o conflito militar no Sudeste Asiático.

Diagnosticado com câncer de pulmão (provavelmente por fumar em excesso) em 1977, John Cazale morreu no dia 13 de março de 1978, aos 42 anos, pouco tempo depois de completar sua atuação em O Franco Atirador. A atriz Meryl Streep, que era sua namorada desde 1976, estava a seu lado.

Homenageado no documentário I Knew It Was You (2009), de Richard Shepard, citado como influência por nomes como Philip Seymour Hoffman, Steve Buscemi, Sam Rockwell e Michael Fassbender, John Cazale, com sua persona entristecida, apática, providenciava um ótimo contraponto a seus colegas mais recorrentes, os intensos Al Pacino e Robert de Niro.

— Ele era meu parceiro de atuação — disse Pacino, que dividiu cenas com Cazale em três filmes e três peças. — Tudo o que eu queria era trabalhar com John para o resto da minha vida.

Onde ver John Cazale

Se serve de consolo, todos os filmes com o ator estão disponíveis em plataformas de streaming:

