Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

Os 25 anos do filme que mostrou o Homem Invisível como você nunca viu

No dia 4 de agosto de 2000, estreou nos cinemas dos EUA "O Homem Sem Sombra", de Paul Verhoeven

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS