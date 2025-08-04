Os 25 anos do filme que mostrou o Homem Invisível como você nunca viu

Kevin Bacon protagoniza "O Homem Sem Sombra" (2000), filme de Paul Verhoeven. Columbia Pictures / Divulgação

Tem gente que quer ser invisível para espiar os outros. Tem gente que quer ser invisível para não ser notado pelos outros. E tem gente mais ambiciosa: enxerga na invisibilidade o poder para fazer tudo o que quiser, como o personagem principal de O Homem Sem Sombra (Hollow Man, 2000), do diretor holandês Paul Verhoeven.

Atualmente disponível no Amazon Prime Video e em plataformas de aluguel digital, o filme completa nesta segunda-feira (4) 25 anos de sua estreia nos cinemas dos Estados Unidos. O título não foi um grande sucesso de bilheteria — custou US$ 95 milhões e arrecadou US$ 190,2 milhões.

Nem concorreu a muitos prêmios — de importante, só teve uma indicação ao Oscar, na categoria de melhores efeitos visuais (para Scott E. Anderson, Craig Hayes, Scott Stokdyk e Stan Parks), e o troféu do público no Festival de Locarno, na Suíça, um dos cinco mais antigos do mundo (surgiu em 1946).

Elisabeth Shue, Kavin Bacon e Josh Brolin em "O Homem Sem Sombra". Columbia Pictures / Divulgação

Mas a data merece comemoração. Com a colaboração dos roteiristas Andrew W. Marlone e Gary Scott Thompson e de sua equipe técnica, Verhoeven mostrou, com o perdão do paradoxo, um homem invisível como nunca antes havia sido visto.

Para começar, a pesquisa vale-um-Nobel perseguida pelo "cientista louco" de O Homem Sem Sombra não é descobrir a fórmula da invisibilidade, mas, sim, encontrar uma maneira de revertê-la sem comprometer letalmente a estrutura genética da cobaia. Ou seja, Verhoeven poupa nosso tempo e não enche com explicações pseudocientíficas para a transformação.

Nessa transformação, está o trabalho vale-um-Oscar do filme.

Efeitos visuais de "O Homem Sem Sombra" mereceram indicação ao Oscar. Columbia Pictures / Divulgação

Esqueça o clássico O Homem Invisível (1933), de James Whale, baseado no livro de 1897 do inglês H.G. Wells. Esqueça a comédia Memórias de um Homem Invisível (1992), com Chevy Chase e Daryl Hannah. Esqueça até mesmo o posterior O Homem Invisível (2020), de Leigh Whannell (que, não se pode negar, tem o mérito de ter reinventado o personagem para transformá-lo em um símbolo dos relacionamentos tóxicos).

Na produção de O Homem Sem Sombra, artistas, técnicos e engenheiros da Imageworks e do Tippet Studio tiveram aulas de anatomia e observaram necropsias para criar efeitos realmente especiais: quem toma o soro criado pelo arrogante doutor Sebastian Caine (Kevin Bacon, num papel bem adequado ao ator) vai sumindo aos poucos, mas de um jeito original. Primeiro, desaparecem as camadas de pele. Em seguida, sua massa muscular. Depois os órgãos, os vasos sanguíneos e, por fim, o esqueleto. O impacto visual é impressionante — ou pelo menos era, 25 anos atrás.

Cena de "O Homem Sem Sombra", do diretor Paul Verhoeven. Columbia Pictures / Divulgação

Mas O Homem Sem Sombra não merece ser visto apenas por seus efeitos. Paul Verhoeven tem uma história para contar.

O personagem de Kevin Bacon chefia uma pesquisa ultrassecreta do governo estadunidense sobre a invisibilidade. Ele desobedece ordens e testa o soro em si mesmo. O cientista, que já não é um moço bom, acaba envenenado pelo poder. Então, surgem os mocinhos, vividos por Elisabeth Shue e Josh Brolin.

O filme tem os elementos que marcam a carreira de Verhoeven, diretor que construiu sua reputação nas décadas de 1980 e 1990, graças a obras como Conquista Sangrenta (1985), RoboCop (1987), O Vingador do Futuro (1990), Instinto Selvagem (1992) e Tropas Estelares (1997). Temos brutalidade, niilismo, novidades tecnológicas, erotismo, humor macabro e clímax vertiginoso (mas, infelizmente, bastante hollywoodiano).

Sobre a visão filosófica da trama, Verhoeven comentou na época, citando Platão, da Grécia Antiga:

— Platão disse que a moral não está dentro de nós, que ela é definida pelos conhecimentos e pelas expectativas que os outros têm de nós. Alegou que uma pessoa invisível seria intoxicada pelo poder, exercendo-o de forma abusiva, graças à garantia de impunidade. Em suma, sugeriu que só nos portamos bem porque não queremos ir para a cadeia.

