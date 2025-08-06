Caleb Landry Jones estrela "Drácula: Uma História de Amor Eterno" (2025), filme de Luc Besson. Paris Filmes / Divulgação

Drácula: Uma História de Amor Eterno (Dracula: A Love Tale, 2025), que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (7), é mais um filme que retira do caixão o vampiro criado em 1897 pelo escritor irlandês Bram Stoker.

O conde não tem tido sossego. Nos últimos anos, beberam do seu sangue a minissérie Drácula (2020), a animação Hotel Transilvânia: Transformonstrão (2022), o terror Drácula: A Última Viagem do Demeter (2023), a comédia cruenta Renfield (2023) e Nosferatu (2024), que é a nova versão da adaptação clandestina da história. No dia 10, o cineasta romeno Radu Jude (de Má Sorte no Sexo ou Pornô Acidental) apresenta no 78º Festival de Locarno, na Suíça, o satírico Drácula (2025), filmado in loco.

Quem dirige Drácula: Uma História de Amor Eterno e assina o roteiro é o francês Luc Besson, celebrizado nos anos 1980 e 1990 por títulos como O Último Combate (1983), Imensidão Azul (1988), Nikita: Criada para Matar (1994) — e sua adaptação hollywoodiana, A Profissional (1994) —, O Quinto Elemento (1997) e Joana D'Arc (1999). No século 21, porém, seu nome reluziu raríssimas vezes. Seu melhor momento talvez tenha sido Lucy (2014).

Não será Drácula que devolverá Besson à ribalta.

Qual é a trama do "Drácula" de Luc Besson?

O diretor Luc Besson e o ator Caleb Landry Jones nos bastidores de "Drácula: Uma História de Amor Eterno". Paris Filmes / Divulgação

A trama de Drácula: Uma História de Amor Eterno é protagonizada por Caleb Landry Jones, ator estadunidense que foi premiado no Festival de Cannes por Nitram (2021) e que trabalhou com o diretor francês em Dogman (2023), Zoë Bleu, filha da atriz Rosanna Arquette, e o austríaco Christoph Waltz, duas vezes ganhador do Oscar de melhor coadjuvante — por Bastardos Inglórios (2009) e por Django Livre (2012).

O enredo é o básico. Na Transilvânia da Idade Média, o príncipe Vlad (Caleb Landry Jones) renega Deus após a morte brutal de sua esposa, Elisabeta (Zoë Bleu), em uma emboscada dos otomanos que guerreavam contra o exército local. O personagem herda uma maldição: a vida eterna. Condenado a vagar através dos séculos, ele tem apenas uma esperança: reencontrar seu amor perdido — que pode ter reencarnado na Paris do século 19, no corpo de Mina (de novo, Zoë Bleu).

Na Paris do século 19: Maria (personagem de Matilda de Angelis), Mina (Zoë Bleu) e Drácula (Caleb Landry Jones). Paris Filmes / Divulgação

As duas sensações que o filme mais provoca são déjà vu e frustração. É inevitável comparar o Drácula de Luc Besson ao Drácula de Francis Ford Coppola (1992) — e há momentos em que a trilha sonora composta por Danny Elfman parece evocar, conscientemente ou não, a belíssima e sinistra música de Wojciech Kilar.

As desvantagens são evidentes: Besson é menos inventivo e menos sensível do que Coppola; Caleb Landry Jones não tem a magnitude de Gary Oldman, e tanto pior que o protagonista se torne uma figura balbuciante e melancólica (aliás, lembra um Willy Wonka gótico), em vez de ameaçadora e sedutora; Zoë Bleu carece das nuances de Winona Ryder; e Christoph Waltz, se por um lado não emula o Van Helsing de Anthony Hopkins no papel de um padre caçador de vampiros, por outro acaba repetindo os maneirismos de personagens anteriores, como o King Schultz de Django Livre. O elenco inclui Matilda De Angelis como Maria, uma encarnação feminina e lasciva de Renfield.

Quase lasciva, na verdade. Pois o Drácula de Luc Besson não sabe que pescoço quer morder.

Christoph Waltz é um padre que caça vampiros em "Drácula: Uma História de Amor Eterno". Paris Filmes / Divulgação

Na sequência de abertura, que flagra brincadeiras eróticas de Vlad e Elisabeta, o cineasta sugere que vai investir na sensualidade, quem sabe até no sexo. Mas logo Drácula: Uma História de Amor Eterno ganha ares de filme de guerra ou de ação.

Mais adiante, Besson acena ao gênero musical na cena de baile que mistura, na montagem, diferentes épocas e cortes europeias. Por vezes, o longa-metragem parece mesmo um terror, ainda que muito tímido, mas em outras se assume como comédia, e do tipo ridicularizante, com direito a piadas sobre um tapete todo manchado de sangue e a gárgulas que ganham vida como aquelas do desenho animado da Disney O Corcunda de Notre Dame (1996).

As gárgulas digitais contribuem para desequilibrar em direção ao humor um filme que, supostamente, deveria nos pegar pelo horror ou pelo amor. Bem, talvez este Drácula tivesse uma dentada mais certeira se substituísse a insuportavelmente onipresente trilha sonora por aquelas risadas gravadas dos seriados antigos.

