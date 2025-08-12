O novo filme dinamarquês para quem gosta de se sentir mal

Sidse Babett Knudsen estrela "Filhos" (2024), filme dirigido por Gustav Möller. Mares Filmes / Divulgação

Há algo de podre no reino da Dinamarca. Filhos (Vogter, 2024), que tem sessões às 14h45min na Sala Eduardo Hirtz da Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre, é um típico representante do cinema do país escandinavo: um filme duro, doído e doloroso.

Trata-se de um dos países onde há o menor índice de desigualdade social e a maior qualidade de vida, um dos países mais pacifistas do mundo e um dos menos corruptos.

Mas os diretores dinamarqueses especializaram-se em retratar famílias fraturadas e personagens atormentados por demônios interiores ou aturdidos por segredos domésticos, hostilizados pela sociedade ou atolados em encrencas nas quais eles mesmo se colocam, às vezes sem nem saber direito o motivo.

O dilema moral é uma condição sine qua non, assim como oferecer desconforto, perturbação e até náusea ao espectador. Repare como são raras as comédias vindas de lá. Por outro lado, a cada ano surge uma pedrada como Não Fale o Mal (2022) ou uma punhalada como A Garota da Agulha (2024).

Filhos é o segundo longa-metragem do diretor Gustav Möller, que nasceu na Suécia, mas estudou cinema e faz carreira na Dinamarca. Seu filme de estreia, Culpa (2018), venceu sete categorias no Robert, o prêmio da Academia Dinamarquesa, e o troféu do público no Festival de Roterdã, na Alemanha, e no Festival de Sundance, nos EUA. Na trama, ambientada quase toda dentro de uma delegacia, um policial entra em uma corrida contra o relógio quando responde ao chamado de uma mulher que foi sequestrada.

Eva (Sidse Babett Knudsen) em cena do filme dinamarquês "Filhos". Mares Filmes / Divulgação

Em Filhos, Möller repete no roteiro a parceria com Emil Nygaard Albertsen e os temas da ética e do trauma. E também volta a empreender uma narrativa claustrofóbica: o filme se passa dentro de uma penitenciária.

Conhecida por protagonizar a série política Borgen (2010-2022), a atriz Sidse Babett Knudsen interpreta a personagem principal, Eva, uma guarda prisional. Ela parece se sentir bem à vontade na cadeia. Aliás, Gustav Möller não mostra sua vida fora do expediente, como se Eva também estivesse presa.

A protagonista lida com condenados de baixa periculosidade, a quem distribui um sorridente bom-dia, dá aulas de matemática e yoga e acompanha nos passeios ao sol pelo pátio. Seu semblante e sua postura mudam radicalmente a partir da chegada ao presídio do personagem vivido por Sebastian Bull Sarning, o jovem Mikkel.

A agente penitenciária Eva (Sidse Babett Knudsen) e o presidiário Mikkel (Sebastian Bull Sarning) em "Filhos". Mares Filmes / Divulgação

Mikkel vai ocupar uma cela na ala destinada a crimes bem mais graves (ele, por exemplo, assassinou outro presidiário) e comandada pelo agente Rami (Dar Salim, de O Marido Fiel e O Pacto). Eva solicita transferência para ficar próxima ao rapaz.

O motivo e o que acontece daqui em diante cabem ao espectador descobrir. Um conselho: não leia as sinopses divulgadas, porque revelam demais e tiram o impacto pretendido pelo diretor, que pouco a pouco vai pintando o quadro e armando o conflito dramático. É verdade que a gente precisa engolir algumas coincidências e conveniências de roteiro, mas Filhos cumpre seu papel de fazer o público se sentir mal diante da tensão estabelecida e do choque entre ideais nobres e sentimentos muito humanos.

