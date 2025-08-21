Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Imperdível
Opinião

O melhor filme de terror do ano estreia em Porto Alegre

Os gêmeos australianos Danny Philippou e Michael Philippou dirigem "Faça Ela Voltar", em cartaz nos cinemas a partir desta quinta (21)

