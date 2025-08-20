Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
Opinião

O filme que virou favorito aos Kikitos no Festival de Gramado

Rafaela Camelo dirige "A Natureza das Coisas Invisíveis", que é estrelado pelas meninas Laura Brandão, 11 anos, e Serena, 12

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS