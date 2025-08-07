Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Imperdível
Opinião

O filme que investiga o sumiço de 17 crianças da mesma sala de aula e ao mesmo tempo

Entra em cartaz nesta quinta-feira (7) "A Hora do Mal" (2025), novo terror de Zach Cregger, o diretor de "Noites Brutais" (2022)

