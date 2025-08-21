Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Cinema brasileiro
Opinião

O filme do Festival de Gramado sobre eutanásia deveria ter alerta de gatilho?

Denise Fraga estrela "Sonhar com Leões", que foi exibido na noite desta quarta-feira (20) no Palácio dos Festivais

