O filme do Festival de Gramado que não entregou uma coisa nem outra

Ruan Aguiar e Gero Camilo em cena de "Papagaios" (2025), filme dirigido por Douglas Soares. Pressphoto / Divulgação

O personagem principal de Papagaios (2025), filme do Rio de Janeiro exibido na noite deste domingo (17) no 53º Festival de Cinema de Gramado, dentro da mostra competitiva, está associado ao humor. Trata-se de um Papagaio de Pirata, nome dado às pessoas comuns que ficam detrás dos jornalistas de TV ou de quem está sendo entrevistado em um ambiente público.

Porém, ao conversar com a atriz Catharina Conte no Tapete Vermelho e ao falar no palco do Palácio dos Festivais, o ator Gero Camilo frisou que a trama não é uma comédia, mas um suspense.

De fato, Papagaios jamais se mostra engraçado, mas tampouco tensiona o espectador. É um filme morno, cozinhado em fogo baixo e sem muito mistério na sua receita.

Com participação especial do cantor Léo Jaime — no papel dele mesmo —, Papagaios é o primeiro longa-metragem dirigido por Douglas Soares, que escreveu o roteiro a partir de uma história desenvolvida com Humberto Carrão.

Na cena de abertura, ocorre um grave acidente em um parque de diversões: o brinquedo Samba se solta, ferindo frequentadores. Quando a repórter televisiva vai gravar uma chamada para o Jornal da Madrugada, lá está Tunico, o personagem de Camilo, sempre de terno, gravata, peruca toda penteada e um sorriso no rosto — a intensidade varia conforme a pauta, mas o protagonista dá preferência a tragédias e velórios na sua busca pela fama em uma era anterior ao advento das redes sociais.

Ou seja, Tunico está mais para abutre do que para papagaio.

Ainda assim, os coadjuvantes se referem a ele como "o melhor amigo dos repórteres" e alguém que sempre traz alegria. São características ditas, mas nunca ilustradas. Não vemos Tunico interagindo com os jornalistas, nem o personagem é radiante.

"Papagaios" no Tapete Vermelho: o diretor Douglas Soares (ao centro) e os atores Ruan Aguiar e Gero Camilo. Cleiton Thiele / Agência Pressphoto

Na interpretação, Gero Camilo investe em um tom comedido que se por um lado evita a caricatura, por outro impede que o filme intrigue e perturbe o espectador — aqui, seria bem-vinda a oscilação entre gêneros: se achamos que estamos vendo uma comédia, maior seria o choque quando a trama enveredasse pelo sinistro.

O problema é que esse sinistro não chega a espantar. Os momentos de suposto impacto são atenuados tanto pela obviedade quanto pelo ritmo arrastado. Papagaios deixa tudo evidente desde a sequência de abertura, que também apresenta o outro personagem importante, Beto (Ruan Aguiar), jovem que se aproxima de Tunico e acaba acolhido pelo veterano. Está na cara, ou melhor, na expressão única do rosto de Beto que ele já formulou sua resposta para a pergunta que a apresentadora de TV Claudete Troiano (interpretada por ela própria) faz a Tunico: vale tudo para ser famoso?

No desfecho, Papagaios tenta fazer uma revelação bombástica, mas acaba sendo apenas reiterativo.

