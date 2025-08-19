O filme do Festival de Gramado com Malu Galli e Eduardo Moscovis pede muito da gente

Eduardo Moscovis e Malu Galli estrelam "Querido Mundo", filme de Miguel Falabella codirigido por Hsu Chien. Pressphoto / Divulgação

Querido Mundo é a adaptação de uma peça escrita por Miguel Falabella e Maria Carmen Barbosa. É também o terceiro longa assinado por Falabella, depois de Polaroides Urbanas (2008) e Veneza (2019), que recebeu os Kikitos de melhor atriz coadjuvante (Carol Castro) e melhor direção de arte (Tulé Peake, presente no novo trabalho). Como em Veneza, Hsu Chien é codiretor.

O elenco tem rostos bastante conhecidos: Malu Galli, Eduardo Moscovis, Danielle Winits e Marcello Novaes. A atriz e cantora gaúcha Alessandra Verney faz uma coadjuvante.

"Querido Mundo" em Gramado: Malu Galli, Danielle Winits, Miguel Falabella, Hsu Chien e Eduardo Moscovis. Cleiton Thiele / Pressphoto

Rodada em um preto e branco de alto contraste, sob a direção de fotografia de Gustavo Hadba, a trama começa com a montadora Marilia Moraes alternando dois núcleos de personagens.

Em uma cidade interiorana, Elsa (personagem de Malu Galli) está presa ao casamento com o epíteto do homem tóxico: Gilberto (Marcello Novaes) é infiel, bate na esposa, humilha e pratica até violência patrimonial. Por isso, quando as amigas a convidam para brincar com um globo terrestre, escolhendo aleatoriamente um destino, ela sentencia:

— Futuro é para quem tem presente.

No Rio de Janeiro, o presente do engenheiro Oswaldo (Eduardo Moscovis) é terrível. O casamento sobrevive apenas na formalidade. Sua esposa, Odila (Danielle Winits), trata o marido com desprezo e raiva:

— Quando é que você vai embora de casa? Me faz essa gentileza, já que você não faz o favor de me deixar viúva.

As coisas só vão piorar para Elsa e Oswaldo, até que a queda de uma ponte vai, ironicamente, unir esses dois personagens e esses dois mundos.

Querido Mundo tem alguns diálogos bem escritos, capricha na estética e oferece pelo menos uma bela metáfora: que bom seria se a gente tivesse uma cama elástica na vida, para nos salvar quando caímos e nos levar de volta para o alto.

Mas o filme pede muito do espectador.

Para começar, pede que a gente aceite a natureza teatral: ainda que haja investimento nos cenários, na direção de fotografia e em efeitos visuais, a adaptação para a linguagem do cinema foi acanhada. A verborragia é uma marca do filme.

Dito isso, Querido Mundo também pede que se releve as atuações exageradas e caricaturais de Marcello Novaes e, principalmente, Danielle Winits.

Querido Mundo pede muita suspensão da descrença. Difícil acreditar que um engenheiro com bom padrão de vida vá, depois de ser enxotado pela esposa, morar num prédio inacabado e inabitável. Oswaldo faz isso por teimosia: ele comprou na planta o apartamento, diz que "tem direito a ocupar" o pardieiro. No teatro, que se permite a abstração na cenografia, a ideia pode funcionar, mas a representação bastante realista do cinema faz o espectador não acreditar no desprendimento do personagem dos luxos e dos itens básicos aos quais estava acostumado.

A transformação de Oswaldo inclui uma mudança de atitude um tanto brusca. O sujeito passivo e sorumbático dão lugar a um cara piadista que faz graça até da morte.

Também é duro de engolir que o todo machão Gilberto, ao descobrir que foi enganado em um negócio imobiliário, tenha se resignado a se acomodar no mesmo edifício, o Paradise Condo, em vez de sair à procura de quem o ludibriou para dar-lhe uns sopapos.

