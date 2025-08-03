Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme do Amazon Prime Video imperdível para fãs de trilhas sonoras

Documentário "Ennio, o Maestro" (2021) retrata autor da música dos faroestes de Sergio Leone, "A Missão" (1986), "Os Intocáveis" (1987) e "Os Oito Odiados" (2015)

Ticiano Osório

