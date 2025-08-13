Dave Franco e Alison Brie em "Juntos" (2025), filme escrito e dirigido por Michael Shanks. Diamond Films / Divulgação

Você já deve ter sido protagonista ou espectador daqueles casais apaixonados (ou codependentes) que não se desgrudam.

Também já deve ter vivido ou presenciado aqueles relacionamentos em que, por um excesso de proximidade, não se sabe onde termina um e começa o outro.

E não duvido que também já possa ter experimentado ou testemunhado a sensação de ser uma alma gêmea, parceiros amorosos com uma conexão emocional tão forte que parecem compartilhar, simultaneamente, dos mesmos sentimentos.

Essas situações deixam de ter sentido apenas figurativo no filme de terror Juntos (Together, 2025), que estreia nos cinemas nesta quinta-feira (14).

Estreante em longas-metragens, o australiano Michael Shanks assina o roteiro e a direção de Juntos, que é estrelado por dois atores estadunidenses casados na vida real: Alison Brie e Dave Franco.

Brie, 42 anos, atuou em séries como Community (2009-2015) e GLOW (2017-2019), além de protagonizar o subestimado filme Entre Realidades (2020) e ser dirigida pelo marido em Vigiados (2020).

Franco, 40 anos, concorre ao Emmy 2025 de melhor ator convidado em seriado cômico por sua participação na primeira temporada de O Estúdio e traz no currículo os filmes Vizinhos (2014), Artista do Desastre (2017), no qual contracenou com o irmão, James Franco, e Love Lies Bleeding: O Amor Sangra (2024).

Alison Brie e Dave Franco interpretam Millie e Tim em "Juntos". Diamond Films / Divulgação

Na trama, os atores interpretam Millie e Tim, um casal que vive um momento duplamente conturbado: estão se mudando da cidade grande para uma cidadezinha, onde ela arranjou emprego como professora em uma escola, e estão com o relacionamento em crise, porque ele — um trintão que ainda aspira se tornar um astro do rock — já há muitos meses não consegue transar ou não tem tesão.

A nova casa fica no meio de uma floresta. Lá, depois que Millie e Tim se perdem durante um passeio, coisas estranhas começam a acontecer e transformam o filme em uma mistura improvável, mas deliciosa, de horror corporal, drama sério sobre namoros e casamentos e... comédia.

Dave Franco e Alison Brie em cena do filme de terror "Juntos". Diamond Films / Divulgação

Juntos tem cenas que podem provocar aflição, tanto por causa das imagens quanto pelos efeitos sonoros. Aqui, não há nada de doce na expressão "grudados um no outro".

Tem também discussões sobre a vida a dois: como a busca pela nossa outra metade pode ser prazerosa ou ilusória? Como aceitar as idiossincrasias da pessoa amada? Como encontrar o equilíbrio entre o eu e o nós? Como evitar a acomodação ou o sufocamento? Como lidar com o fato de que, às vezes, é melhor se separar?

Entre uma coisa e outra, o filme oferece momentos de alívio pelo humor, mesmo que não raro grotesco. A cereja no bolo é o uso, na trilha sonora, da canção 2 Become 1 (1996), das Spice Girls.

É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.