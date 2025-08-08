O filme de suspense que se passa dentro de um carro e tem só um ator estreia no Amazon Prime Video

Bill Skarsgård interpreta Eddie em "Confinado" (2025), filme de David Yarovesky. Diamond Films / Divulgação

Disponível desde sexta-feira (8) no Amazon Prime Video, Confinado (Locked, 2025) fecha uma espécie de trilogia informal: a dos filmes de suspense que praticamente só têm um ator em cena e que são ambientados quase o tempo inteiro em um único cenário.

Por coincidência, esses três filmes chegaram ao Brasil em um intervalo de 40 dias.

Em 20 de abril, o Fantaspoa exibiu O Mosqueteiro Solitário (2024). Na trama escrita e dirigida por Nicolai Schumann, o inglês Edward Hogg interpreta um magnata do mercado financeiro que acorda preso em um lugar sem portas nem janelas — com exceção de uma fresta onde seus olhos não alcançam. O protagonista não faz ideia de como foi parar ali, e tudo o que tem é um celular antigo para tentar descobrir o motivo do seu encarceramento e, quem sabe, conseguir um resgate.

Em 8 de maio, a Netflix adicionou a seu menu Dentro (2023), de Vasilis Katsoupis. O ator estadunidense Willem Dafoe encarna um ladrão de arte que, durante um furto, fica preso em um apartamento luxuoso de Nova York — sem comida, água ou contato com o mundo exterior, e exposto ao sistema de climatização das obras.

Em 29 de maio, estreou nos cinemas Confinado, que é a versão hollywoodiana de um filme argentino, 4x4 (2019). Coescrito pelo diretor Mariano Cohn com Gastón Duprat — a mesma dupla de O Homem ao Lado (2011), Cidadão Ilustre (2016) e Concorrência Oficial (2021) e das séries Meu Querido Zelador (2022-) e O Faz Nada (2023) —, o roteiro já tinha sido adaptado também no Brasil, em A Jaula (2022), de João Wainer.

Bill Skarsgård em cena de "Confinado". Diamond Films / Divulgação

O filme estadunidense tem direção de David Yarovesky, realizador de Brightburn: Filho das Trevas (2019) e Nightbooks: Noitários de Arrepiar (2021). O protagonista de Confinado é o sueco Bill Skarsgård, que fez o palhaço Pennywise de It: A Coisa (2017) e o personagem-título de Nosferatu (2024).

Skarsgård vive Eddie, um sujeito que precisa arranjar dinheiro para o conserto de sua van, tanto para pode trabalhar quanto para poder buscar sua filha pequena no colégio. Ele compra bilhetes de loteria instantânea com os trocados furtados da carteira de um mecânico e telefona pedindo empréstimos, até que, em um estacionamento público, depara com SUV de luxo destrancado.

Eddie entra no carro e começa a procurar objetos de algum valor. Quando vai sair, descobre que ficou trancado. Não demora para descobrirmos que, na verdade, ele caiu em uma armadilha preparada pelo dono, William, que tem a voz inconfundível de Anthony Hopkins, ganhador do Oscar de melhor ator por O Silêncio dos Inocentes (1991) e Meu Pai (2020).

Todo o filme gira em torno das tentativas do personagem de escapar, enquanto William o submete a torturas — de choques elétricos a temperaturas extremas. A violência física e psicológica se faz acompanhar por um debate que inclui temas como moral, justiça, diferença de classes, degradação social e meritocracia. Amparados pelo talento dos atores, os diálogos emprestam um verniz político a um filme que, no fundo, se destaca mais pela parte técnica e pela exibição de tecnologia automotiva.

O carro é um personagem em "Confinado". Diamond Films / Divulgação

Merece elogios, em primeiro lugar, o trabalho conduzido pelo designer de produção Grant Armstrong e pelo designer de carros Andy Smith (cujo currículo inclui o Batmóvel do Batman de 1989, a trilogia do Homem-Morcego dirigida por Christopher Nolan e 007: Um Novo Dia para Morrer), que transformaram um Land Rover Defender no fictício Dolus. Três automóveis foram construídos — ou tecnicamente apenas dois, já que um deles era modular, com peças móveis, para possibilitar a movimentação de Bill Skarsgård e do operador de câmera nas cenas internas.

Também é digna de aplausos a parceria entre Yarovesky, o diretor de fotografia Michael Dallatorre e os editores Andrew Buckland (vencedor do Oscar por Ford vs. Ferrari, junto com Michael McCusker) e Peter Gvozdas. Os enquadramentos, as movimentações, os cortes e a fluidez na montagem fazem a gente acreditar que tudo está realmente acontecendo dentro de um único carro e que a câmera é como uma mosquinha flagrando a claustrofobia, os desafios, o sofrimento e as peripécias de Eddie.

