Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme de suspense que se passa dentro de um carro e tem só um ator estreia no Amazon Prime Video

Bill Skarsgård estrela "Confinado" (2025), de David Yarovesky, que entra no menu da plataforma nesta sexta-feira (8) 

