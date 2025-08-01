Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Tradição (ou maldição) hollywoodiana
O filme de exorcismo com Al Pacino é chato pra diabo

Ator octogenário e oscarizado está no elenco de "O Ritual" (2025), que estreou nesta quinta-feira (31) nos cinemas

