O filme de exorcismo com Al Pacino é chato pra diabo

Al Pacino em cena do filme "O Ritual" (2025), dirigido por David Midell. Paris Filmes / Divulgação

Mais cedo ou mais tarde, todo ator indicado do Oscar vai interpretar um padre exorcista em um filme de terror, como Al Pacino em O Ritual (The Ritual, 2025), que estreou nesta quinta-feira (31) nos cinemas.

A tradição — ou a maldição, como preferir — começou, é claro, com O Exorcista (1973), que inclusive valeu a Jason Miller (1939-2001) uma indicação ao Oscar de melhor ator coadjuvante.

O outro clérigo que tenta livrar a menina Regan do demônio Pazuzu era encarnado por Max von Sydow (1929-2010), concorrente ao prêmio de melhor ator por Pelle, o Conquistador, em 1989, e ao de coadjuvante por Tão Forte e Tão Perto, em 2012.

Max von Sydow e Jason Miller em "O Exorcista" (1973). Warner / Divulgação

Em O Exorcista II: O Herege (1977), Richard Burton (1925-1984), sete vezes indicado ao Oscar, mas nunca premiado, interpretou o padre Lamont.

Em A Cidade do Horror (The Amityville Horror, 1979), Rod Steiger (1925-2002), ganhador do Oscar de melhor ator por No Calor da Noite (1967), viveu o padre Delaney.

Com alguma liberdade poética, podemos incluir na lista O Devorador de Pecados (2003), com Heath Ledger (1979-2008), vencedor póstumo do Oscar de ator coadjuvante por Batman: O Cavaleiro das Trevas (2008). No filme, ele faz um monge da ordem dos carolíngios que é enviado a Roma para investigar as estranhas circunstâncias da morte de um líder religioso.

Anthony Hopkins em "O Ritual" (2011). Warner / Divulgação

O Exorcismo de Emily Rose (2005) tinha, no papel do padre Moore, Tom Wilkinson (1948-2023), que disputou o Oscar de melhor ator por Entre Quatro Paredes (2001) e o de ator coadjuvante por Conduta de Risco (2007).

O Ritual (2011) foi estrelado por Anthony Hopkins, laureado duas vezes pela Academia de Hollywood na categoria de melhor ator: por O Silêncio dos Inocentes (1991) e por Meu Pai (2020).

Russell Crowe em "O Exorcista do Papa" (2023). Sony Pictures / Divulgação

Recentemente, Russell Crowe, oscarizado como o protagonista de Uma Mente Brilhante (2001), fez dois padres que lutam contra o capeta: em O Exorcista do Papa (2023) e em O Exorcismo (2024).

Agora, é a vez de Al Pacino, 85 anos, vencedor do Oscar de melhor ator por Perfume de Mulher (1992) e indicado outras oito vezes.

Qual é a trama de "O Ritual"?

O padre Steiger (Dan Stevens) e o padre Theophilus (Al Pacino) em "O Ritual". Paris Filmes / Divulgação

Dirigido e coescrito por David Midell, O Ritual é absolutamente genérico. E não ajuda o fato de repetir o nome do filme de 2011 com Anthony Hopkins.

Talvez valha pela curiosidade: a história real reencenada por Midell inspirou os personagens de Jason Miller (o padre Karras) e Max von Sydow (o padre Merrin) no clássico O Exorcista.

Na trama ambientada em 1928, na pacata cidade rural de Earling, no Iowa (EUA), Dan Stevens, de O Hóspede (2014) e Abigail (2024), interpreta o padre Joseph Steiger, jovem e com a fé em crise. Al Pacino vive Theophilus Riesinger, um pároco bem mais experiente. Os dois vão ter de deixar de lado suas diferenças para, por meio de uma série de exorcismos, tentar salvar uma moça supostamente possuída pelo diabo, Emma Schmidt (Abigail Cowen).

Filha de uma devotada família católica, Emma sofre de fenômenos sobrenaturais aterrorizantes e inexplicáveis. Ela é atormentada por pesadelos, tem explosões de violência, fala em línguas que desconhece e exibe ódio por tudo o que é sagrado.

"O Ritual": filme com Al Pacino é baseado na história real que inspirou personagens de "O Exorcista". Paris Filmes / Divulgação

Os dois padres também têm seus próprios demônios interiores. Steiger lida com o luto pela morte do irmão e com a tensão sexual que envolve seu relacionamento com a freira Rose (Ashley Greene). Theophilus sente culpa por ter falhado na primeira tentativa de exorcizar Emma.

O Ritual não funciona. Como filme de terror, carece de tensão genuína e de momentos realmente sinistros — já vimos tudo aquilo por mãos bem melhores do que as de Midell, que exagera nos closes fechados nos rostos dos personagens para transmitir angústia, medo etc. As tremulações da câmera na mão e as aproximações abruptas não provocam o efeito de urgência ou perturbação — apenas incomodam o espectador e acabam o distanciando de um desejado envolvimento emocional. Quando recorre às cenas de susto, o diretor denota falta de inspiração.

Al Pacino, por sua vez, está longe, longe das suas melhores atuações. Nem mesmo exibe sua característica energia. A exaustão de Theophilus parece ser a sua própria.

O ator já tinha passado dos 70 anos quando descobriu que estava falido. Pacino diz que seu dinheiro caiu de US$ 50 milhões para zero por gastar demais, ignorar suas finanças e empregar um contador que acabou sendo preso por fraude. O protagonista da trilogia O Poderoso Chefão (1972, 1974 e 1990) chegou a comprar 16 carros e pagar US$ 400 mil anuais para fazer o paisagismo de uma casa na qual ele nem morava.

Financeiramente quebrado e já há um bom tempo distante da condição de astro das superproduções de Hollywood, Al Pacino não teve alternativa: abandonou as regras de sua carreira — fazer filmes nos quais se identificava com o personagem e sentia que poderia contribuir com algo — e começou a aceitar qualquer papel que oferecesse uma grana significativa.

Foi por isso que, por exemplo, interpretou a si mesmo no notório Cada um Tem a Gêmea que Merece (2011), comédia estrelada por Adam Sandler. Pacino também vendeu uma de suas duas casas passou a cobrar para ministrar palestras em faculdades.

De lá para cá, ainda que tenha concorrido ao Oscar de melhor coadjuvante por O Irlandês (2019), o ator cansou de aparecer em filmes que foram massacrados pela crítica, como Amigos Inseparáveis (2013), Má Conduta (2016), Letras da Morte (2017), Traidora Americana: O Julgamento de Axis Sally (2021) e este O Ritual, cujo maior pecado é ser chato pra diabo.

