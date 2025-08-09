Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Fim de semana
Opinião

O filme com The Rock que mistura "Inferno na Torre", "Duro de Matar" e "O Fugitivo"

Dwayne Johnson estrela "Arranha-Céu: Coragem Sem Limite"(2018), cartaz da "Temperatura Máxima" neste domingo (10)

