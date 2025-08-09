Dwayne Johnson em "Arranha-Céu" ("Skyscraper", 2018), filme de Rawson Marshall Thurber Amazon Prime Video / Divulgação

Eterno The Rock para seus fãs de primeira hora, Dwayne Johnson é o protagonista de Arranha-Céu: Coragem Sem Limite (Skyscraper, 2018), filme que vai dar um sentido literal à Temperatura Máxima deste domingo (10), às 12h35min, na RBS TV.

A trama se passa em Hong Kong. Mais precisamente, em um enorme edifício de alta tecnologia. Johnson interpreta Will Sawyer, veterano de guerra e ex-líder das operações de resgate do FBI — ocupação na qual abre Arranha-Céu, de forma impactante. Agora, ele é encarregado pela segurança de um sofisticado prédio na China, onde também mora sua esposa, Sarah (Neve Campbell), e as crianças do casal, Georgia (McKenna Roberts) e Henry (Noah Cottrell).

O problema é que o espigão de 200 e tantos andares vira alvo de um ataque terrorista e começa a pegar fogo. Sawyer tem de, simultaneamente, escapar das autoridades, já que é considerado suspeito, e salvar a esposa e os filhos, presos no edifício. Não à toa, o astro definiu o filme como uma homenagem aos filmes que inspiraram a ele e a sua geração com "grit, guts and heart" (brio, tripas e coração): Inferno na Torre (1974), Duro de Matar (1988) e O Fugitivo (1993).

Arranha-Céu foi escrito e dirigido por Rawson Marshall Thurber, que em 2021 voltaria a trabalhar com Dwayne Johnson no fraco Alerta Vermelho, ao lado de Gal Gadot e Ryan Reynolds. O filme oferece 100 minutos de adrenalina para quem gosta de ação impossível — com muita destruição e muita vertigem.

Também é inteligente ao apresentar uma situação ou uma coisa aqui para retomar lá na frente. Ou seja, o espectador tem um referencial emocional, em um caso, e não acha que a solução foi tirada da cartola, no outro.

E o filme também foi um veículo para Dwayne Johnson, hoje com 53 anos, desenvolver mais um pouco seu carisma como herói tipo família. É uma característica que o ex-lutador trabalhou desde que trocou os ringues de luta livre pelo cinema. Seu primeiro papel de destaque foi o de um vilão, o Escorpião Rei de O Retorno da Múmia (2001), mas sua popularidade foi capaz de gerar uma aventura solo do personagem no ano seguinte.

Johnson é um dos atores mais rentáveis de Hollywood na atualidade. Somados, seus filmes já arrecadaram mais de US$ 12,5 bilhões nas bilheterias, com destaque para a franquia Velozes e Furiosos, na qual interpreta Luke Hobbs, os dois Jumanji e os dois longas de animação da Moana, no qual empresta a voz para o grandalhão Maui.

Em outubro, ele será visto em seu papel mais desafiador. Coração de Lutador: The Smashing Machine (2025) conta a história de Mark Kerr, que foi duas vezes campeão do Torneio Peso-Pesado do UFC, mas também lidou com abuso de substâncias (chegou a sofrer uma overdose em 1999) e com relacionamentos tumultuados, tanto na família quanto com treinadores. Para interpretá-lo, Johnson colocou próteses no rosto, além de ostentar uma cabeleira incomum na sua carreira.

