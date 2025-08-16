Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Fim de semana
Opinião

O filme com Michael B. Jordan em que ser negro é ser culpado

Baseado em história real de racismo e pena de morte, "Luta por Justiça" (2019) vai ao ar na RBS TV no "Domingo Maior"

Ticiano Osório

