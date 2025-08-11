O filme com Brad Pitt que não tem vergonha de ser ridículo estreia na Netflix

Brad Pitt interpreta Ladybug, o Joaninha, em "Trem-Bala" (2022), filme do diretor David Leitch. Sony Pictures / Divulgação

Antes de embarcar no Trem-Bala (Bullet Train, 2022), que traz Brad Pitt a bordo e que chegou no sábado (9) à Netflix, vale conferir se, na sua bagagem de mão, você está levando um lencinho — para limpar o sangue que pode vazar da tela — e se deixou do lado de fora a pretensão de assistir a uma história com originalidade e, digamos, conteúdo.

Sob a condução de David Leitch, o mesmo diretor de Atômica (2017) e Deadpool 2 (2018), o que o filme oferece é uma viagem de duas horas carregada de personagens excêntricos de nomes bizarros (apresentados com o uso de caracteres), reviravoltas na trama, flashbacks recorrentes, atos de violência, humor mórbido, bacanices na trilha sonora (como uma versão em japonês de Stayin' Alive) e referências à cultura pop que a todo instante nos lembram: Quentin Tarantino e Guy Ritchie já fizeram isso. E melhor.

Talvez o filme não seja o desastre tedioso que alguns colegas de crítica viram, mas está longe de ser genial e imperdível, como já disseram outros. Depende do estado de espírito do espectador se vai levar para perto do céu ou para as bordas do inferno.

Há virtudes, a começar por Brad Pitt, muito à vontade para rir de si mesmo. Aliás, um trunfo de Trem-Bala é não ter vergonha de ser ridículo, exagerado e desinteressado em nutrir o intelecto do espectador — trata-se apenas de uma bomba calórica para consumo imediato.

Qual é a trama de "Trem-Bala"?

Aaron Taylor-Johnson e Brad Pitt em cena de "Trem-Bala". Sony Pictures / Divulgação

Trem-Bala se passa, obviamente, em um trem-bala que vai de Tóquio a Morioka, no Japão. Brad Pitt interpreta um dos passageiros, Ladybug, o Joaninha, assassino de aluguel que, atualmente, vem fazendo terapia. Para a sua contratante (voz de Sandra Bullock), ele diz estar menos reativo e aceitando mais as limitações das pessoas. Só que para o terapeuta, Barry, o protagonista jamais revelou seu campo de trabalho.

Joaninha entrou no trem sem intenções letais: a missão é simplesmente coletar uma maleta e ir embora. Parece moleza, mas logo ele vai estar enredado em uma ciranda que envolve:

Limão e Tangerina, "gêmeos" matadores ingleses interpretados por Brian Tyree Henry (indicado ao Emmy pela série Ladrões de Drogas) e Aaron Taylor-Johnson (de Extermínio: A Evolução) — o primeiro deles usa o desenho animado Thomas e seus Amigos (aquele das locomotivas falantes) como um guia para identificar a personalidade das pessoas, o que faz o segundo perder a paciência;

Lobo, papel do rapper de Porto Rico Bad Bunny, aqui creditado como Benito A. Martínez Ocasio, um exímio capanga de cartel mexicano obcecado por consumar uma vingança;

Príncipe, o codinome da perversa mas dissimulada personagem encarnada por Joey King, estrela da trilogia adolescente A Barraca do Beijo;

Morte Branca, um bandido russo que ascendeu no submundo do crime japonês (e cujo rosto só é revelado no terço final);

Kimura (Andrew Koji), pai de um menino hospitalizado depois de ter sido empurrado do alto de um edifício;

E uma cobra venenosa.

Baseado no livro homônimo do escritor japonês Kotaro Isaka, o roteiro assinado por Zac Olkewicz vai promovendo encontros e desencontros que não raro se transformam em cenas de pancadaria ou morte, nas quais David Leitch, um ex-dublê (inclusive do próprio Brad Pitt, em títulos como Clube da Luta e Troia), não demonstra a mesma criatividade de Deadpool 2 nem a mesma visceralidade de Atômica. O diretor preferiu apostar em uma suposta comicidade, com o intuito de fazer um filme mais "família" — apesar de ser estrelado por assassinos de elite e vilões cruéis e apesar da classificação indicativa de 16 anos.

As duas horas de duração mostram-se cansativas, ainda que pontuadas por algumas aparições-surpresa — a cena mais engraçada é aquela com um símbolo sexual de Hollywood. E o filme termina com uma piada que tem duplo sentido para quem achar que acabou de assistir a uma bosta.

É assinante mas ainda não recebe minha carta semanal exclusiva? Clique aqui e se inscreva na newsletter.