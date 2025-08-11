Ticiano Osório

Ticiano Osório

Jornalista formado pela UFRGS, trabalha desde 1995 no Grupo RBS. Atualmente, é editor em Zero Hora e escreve sobre cinema e seriados em GZH e no caderno ZH2.

Streaming
Opinião

O filme com Brad Pitt que não tem vergonha de ser ridículo estreia na Netflix

Ator protagoniza "Trem-Bala" (2022), de David Leitch, o mesmo diretor de "Atômica" e "Deadpool 2"

Ticiano Osório

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS