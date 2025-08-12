O filmaço sobre o caso de uma noite que virou uma caçada sangrenta

Já está disponível no Telecine, que pode ser acessado via Amazon Prime Video ou Globoplay, um desses filmes sobre os quais não se pode falar muito, para não privar o espectador do espanto e do impacto. Trata-se de Desconhecidos, o nome dado no Brasil a Strange Darling (2023).
É o segundo longa-metragem do — com o perdão do trocadilho infame — desconhecido JT Mollner, autor de Criminosos e Anjos (2016).
A trama gira em torno de um homem (papel de Kyle Gallner, de A Hora do Exorcismo, Pânico e Sorria) e uma mulher (Willa Fitzgerald, da primeira temporada de Reacher), os desconhecidos do título brasileiro. O que era para ser um simples caso de uma noite se transforma em uma caçada sangrenta.
Cronologia tipo "Pulp Fiction"
Diretor e roteirista de Desconhecidos, JT Mollner confunde a percepção do espectador ao embaralhar a cronologia da trama, à la Pulp Fiction (1994). Os seis capítulos são contados fora de ordem, começando pelo terceiro.
E depois a narrativa pode ir para frente ou para trás. Cada capítulo traz uma nova reviravolta.
Sucesso de crítica, fracasso de público
Nos Estados Unidos, Desconhecidos recebeu fartos elogios da crítica e da própria indústria. No jornal The New York Times, Jeannette Catsoulis escreveu que o thriller "transforma uma premissa simples de gato e rato — e talvez até mesmo uma história de amor tóxico — em uma repreensão impertinente aos clichês do gênero e às nossas próprias suposições pré-programadas".
Cocriador de um dos maiores fenômenos da TV, a série Lost (2004-2010), e diretor da quinta maior bilheteria de todos os tempos, Star Wars: O Despertar da Força (2015), J.J. Abrams afirmou: "Diga um filme melhor neste ano. É aterrorizante, hilário, de cortar o coração, sexy e selvagem. Uma verdadeira obra-prima de suspense cinematográfico. Perdi a cabeça por Desconhecidos".
A recepção não foi equivalente no circuito de premiações — não à toa, a associação dos críticos de Phoenix elegeu Desconhecidos o melhor filme subestimado do ano.
O maior reconhecimento veio no Saturn Awards de 2025, concedido pela Academia de Filmes de Ficção Científica, Fantasia e Horror dos Estados Unidos. Venceu a categoria de melhor thriller e recebeu mais seis indicações: melhor direção, melhor atriz, melhor ator, atriz coadjuvante (Barbara Hershey), roteiro e edição (Christopher Robin Bell).
Já o desempenho junto ao público pode ser considerado um fiasco: orçado entre US$ 4 milhões e US$ 10 milhões, arrecadou somente US$ 4,8 milhões.
"Desconhecidos" é um filme controverso
Verdade seja dita, não faltam críticas negativas. Se há quem ache Desconhecidos absolutamente inovador e surpreendente, valorizando também a direção de fotografia assinada pelo ator Giovanni Ribisi, com cores estouradas e tomadas relativamente longas, também há quem o considere um mero e monótono exercício estético.
Se há quem aponte um viés feminista na trama, há também que veja o filme como misógino (revelar motivos seria dar spoilers).
Para mim, o fato de despertar de leituras tão antagônicas é por si só um dos trunfos de Desconhecidos. Gosto de filmes assim, que não são mornos, que repelem a indiferença, que têm a ambição de se tornarem inesquecíveis.
É assinante mas ainda não recebe a minha carta semanal exclusiva? Clique AQUI e se inscreva na minha newsletter.
Já conhece o canal da coluna no WhatsApp? Clique aqui: gzh.rs/CanalTiciano